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У центрі Києва чоловік демонстрував прапор зі свастикою: поліція відкрила справу

патрульна поліція
Фото: УНІАН

Поліція Києва розпочала розслідування щодо притягнення до відповідальності чоловіка, який у Печерському районі столиці демонстрував синьо-жовтий прапор зі свастикою.

Пропаганда нацизму

За інформацією правоохоронців, фото з чоловіком, який тримає прапор зі свастикою, було виявлено під час моніторингу інтернету.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом пропаганди нацистської символіки відповідно до ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України.

Зараз дивляться

Наразі тривають заходи щодо встановлення особи правопорушника та притягнення його до відповідальності. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Джерело: Нацполіція

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