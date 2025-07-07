Марина Мелехова, редактор стрічки
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У центрі Києва чоловік демонстрував прапор зі свастикою: поліція відкрила справу
Поліція Києва розпочала розслідування щодо притягнення до відповідальності чоловіка, який у Печерському районі столиці демонстрував синьо-жовтий прапор зі свастикою.
Пропаганда нацизму
За інформацією правоохоронців, фото з чоловіком, який тримає прапор зі свастикою, було виявлено під час моніторингу інтернету.
Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом пропаганди нацистської символіки відповідно до ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України.
Зараз дивляться
Наразі тривають заходи щодо встановлення особи правопорушника та притягнення його до відповідальності. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Джерело: Нацполіція
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