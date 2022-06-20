Червень, 19 в 21:34

Бій-реванш між чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, IBO, WBA у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та колишнім володарем зазначених титулів з Британії Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) відбудеться 20 серпня у місті Джидда, що в Саудівській Аравії.

Про це заявила промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Промоутери дали назву поєдинку – Лють у Червоному морі.

Зараз дивляться

Олександр Усик після початку повномасштабного наступу РФ на Україну, у березні, залишив українські території, щоб підготуватися до реваншу з Ентоні Джошуа. У вересні 2021 року український спортсмен зміг перемогти британця Джошуа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

Олександр Усик став одним з кількох українських боксерів, що стали на захист України. Протягом фактично місяця українець брав участь у збройному опорі агресії Росії в складі сил ТрО, хоч міг і не служити, оскільки є батьком трьох дітей.

Джерело: matchroomboxing