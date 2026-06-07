Колишній президент США Джо Байден уперше за тривалий час публічно різко висловився про чинного президента Дональда Трампа.

Про це пише The New York Times.

Критика Трампа з боку Байдена: що відомо

Під час заходу Демократичної партії в Су-Фолсі Байден виступив із найбільш політично гострою промовою після свого президентства.

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Американський експрезидент Джо Байден публічно розкритикував нинішнього лідера США Дональда Трампа, назвавши його найбільш корумпованим президентом в історії Сполучених Штатів Америки.

Він розкритикував низку рішень Трампа, зокрема інфраструктурні проєкти в Білому домі та символічні зміни у федеральних установах.

— Боже мій…зносити Східну кімнату Білого дому, щоб звільнити місце для бальної зали, більш придатної для Версаля, — сказав Байден, викликавши реакцію присутніх.

Він також іронізував щодо інших ініціатив Трампа, зокрема про перейменування об’єктів та будівництво масштабних проєктів, які, за його словами, є проявом марнославства.

Виступ Байдена відбувся на тлі поступового повернення родини Байденів у публічний простір, що викликає змішані реакції всередині Демократичної партії США, пише видання.

Частина політиків вважає, що тема колишнього президента знову загострює внутрішні дискусії про поразку на виборах 2024 року.

Попри це, виступ у Південній Дакоті зібрав підтримку місцевих демократів, які вітали появу експрезидента та його жорсткі заяви на адресу Трампа.

За даними The New York Times, останніми тижнями родина Байденів активніше з’являється в публічному просторі. Зокрема, через книжковий тур Джилл Байден та активність Гантера Байдена в соціальних мережах.

Сам експрезидент також натякає на підготовку мемуарів і поступове повернення до політичних коментарів.

Чинний президент США Дональд Трамп нерідко різко висловлювався про Джо Байдена.

Зокрема, наприкінці грудня 2025 року під час час свого звернення до нації в Білому домі, назвавши безладом політичні рішення попередника.

Серед проблем, на його думку, були відкриті кордони, чоловіки, які виступають у жіночих видах спорту, зростання злочинності, найгірші торговельні угоди в історії, хворий і корумпований федеральний уряд.

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