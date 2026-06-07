Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ вночі проти 7 червня завдали серії ударів по паливній інфраструктурі в окупованому Криму.

Зокрема, уражено нафтобазу Семиколодезянська та нафтовий термінал у Феодосії, які використовувалися російськими військами для логістичних потреб.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗСУ.

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Удар по нафтобазі Семиколодезянська у Єди-Кую та терміналу у Феодосії: що відомо

Уночі проти 7 червня військовослужбовці ССО завдали ударів по низці нафтових об’єктів у тимчасово окупованому Криму.

Йдеться про нафтобазу Семиколодезянська у селищі Єди-Кую (окупаційна назва — Леніне) та морський нафтовий термінал у Феодосії.

Нафтобаза Семиколодезянська в Єди-Кую на карті

За даними ССО, нафтобаза Семиколодезянська розташована приблизно за 200 км від лінії бойового зіткнення.

Нафтобаза Семиколодезянська

Нафтобаза Семиколодезянська у Єди-Кую

Об’єкт використовується російськими військами як перевалювальний пункт для зберігання та транспортування дизельного пального, мазуту та бітуму.

На території нафтобази розміщено дев’ять резервуарів об’ємом від 700 до 3 000 куб. м.

Звідти паливо розподіляється для потреб окупаційних сил на території Криму та інших тимчасово окупованих регіонів України.

Нафтовий термінал у Феодосії на карті

Уражений морський нафтовий термінал у Феодосії розташований приблизно за 250 км від лінії фронту.

Нафтовий термінал у Феодосії

Нафтовий термінал у Феодосії

На об’єкті є сім резервуарів об’ємом 10 та 20 тис. куб. м., які використовуються для перевалювання нафтопродуктів між залізничними цистернами та морськими суднами.

— Ураження нафтопереробної інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України, — зазначили військові.

Нагадаємо, українські Сили оборони встановили контроль у повітрі над частиною наземного маршруту, яким російські сили здійснюють постачання до тимчасово окупованого Криму.

За даними ССО, безпілотники підрозділу регулярно уражають техніку та порушують логістичні ланцюги противника на напрямку Мелітополь — Чонгар, що є однією з ключових ділянок сухопутного сполучення з півостровом.

Через це вже фіксуються ускладнення у постачанні військ РФ, зокрема пальним.

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