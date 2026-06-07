Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ вночі проти 7 червня завдали серії ударів по паливній інфраструктурі в окупованому Криму.

Зокрема, уражено нафтобазу Семиколодезянська та нафтовий термінал у Феодосії, які використовувалися російськими військами для логістичних потреб.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗСУ.

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Удар по нафтобазі Семиколодезянська у Єди-Кую та терміналу у Феодосії: що відомо

Уночі проти 7 червня військовослужбовці ССО завдали ударів по низці нафтових об’єктів у тимчасово окупованому Криму.

Йдеться про нафтобазу Семиколодезянська у селищі Єди-Кую (окупаційна назва — Леніне) та морський нафтовий термінал у Феодосії.

Нафтобаза Семиколодезянська в Єди-Кую на карті

За даними ССО, нафтобаза Семиколодезянська розташована приблизно за 200 км від лінії бойового зіткнення.

Об’єкт використовується російськими військами як перевалювальний пункт для зберігання та транспортування дизельного пального, мазуту та бітуму.

На території нафтобази розміщено дев’ять резервуарів об’ємом від 700 до 3 000 куб. м.

Звідти паливо розподіляється для потреб окупаційних сил на території Криму та інших тимчасово окупованих регіонів України.

Нафтовий термінал у Феодосії на карті

Уражений морський нафтовий термінал у Феодосії розташований приблизно за 250 км від лінії фронту.

На об’єкті є сім резервуарів об’ємом 10 та 20 тис. куб. м., які використовуються для перевалювання нафтопродуктів між залізничними цистернами та морськими суднами.

— Ураження нафтопереробної інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України, — зазначили військові.

Нагадаємо, українські Сили оборони встановили контроль у повітрі над частиною наземного маршруту, яким російські сили здійснюють постачання до тимчасово окупованого Криму.

За даними ССО, безпілотники підрозділу регулярно уражають техніку та порушують логістичні ланцюги противника на напрямку Мелітополь — Чонгар, що є однією з ключових ділянок сухопутного сполучення з півостровом.

Через це вже фіксуються ускладнення у постачанні військ РФ, зокрема пальним.

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