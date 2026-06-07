Служба безпеки України кваліфікує російську атаку на майданчик Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) 7 червня як воєнний злочин.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Атака РФ на ЦСВЯП: кваліфікація

Атаку російського безпілотника на Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива, розташованого в Чорнобильській зоні відчуження, СБУ кваліфікує як воєнний злочин (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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— Як встановила слідчо-оперативна група СБУ, збройні сили РФ завдали цього удару безпілотним літальним апаратом типу Герань-2 о 02:05 7 червня. Окремі елементи дрону уже знайдені на місці ураження, — йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що унаслідок атаки на ЦСВЯП було пошкоджено будівлі прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива і адміністративний корпус МАГАТЕ.

Слідчі встановили, що удар не вплинув на роботу сховища, а радіаційний фон знаходиться у нормі.

Минулося без постраждалих.

Розслідування здійснюється за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, уночі проти 7 червня російські війська атакували дроном майданчик Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива.

У будівлі приймання контейнерів спалахнула пожежа, яку згодом було ліквідовано.

У зв’язку з цим, команда МАГАТЕ найближчим часом відвідає ЦСВЯП у Чорнобильській зоні для оцінки наслідків удару безпілотника.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що напади на ядерні об’єкти є абсолютно неприйнятними та прямо суперечать ключовим принципам ядерної безпеки.

Фото: Енергоатом

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