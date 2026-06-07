СБУ кваліфікує удар по ЦСВЯП як воєнний злочин: деталі розслідування
Служба безпеки України кваліфікує російську атаку на майданчик Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) 7 червня як воєнний злочин.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Атака РФ на ЦСВЯП: кваліфікація
Атаку російського безпілотника на Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива, розташованого в Чорнобильській зоні відчуження, СБУ кваліфікує як воєнний злочин (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
— Як встановила слідчо-оперативна група СБУ, збройні сили РФ завдали цього удару безпілотним літальним апаратом типу Герань-2 о 02:05 7 червня. Окремі елементи дрону уже знайдені на місці ураження, — йдеться у повідомленні.
У СБУ зазначили, що унаслідок атаки на ЦСВЯП було пошкоджено будівлі прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива і адміністративний корпус МАГАТЕ.
Слідчі встановили, що удар не вплинув на роботу сховища, а радіаційний фон знаходиться у нормі.
Минулося без постраждалих.
Розслідування здійснюється за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.
Нагадаємо, уночі проти 7 червня російські війська атакували дроном майданчик Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива.
У будівлі приймання контейнерів спалахнула пожежа, яку згодом було ліквідовано.
У зв’язку з цим, команда МАГАТЕ найближчим часом відвідає ЦСВЯП у Чорнобильській зоні для оцінки наслідків удару безпілотника.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що напади на ядерні об’єкти є абсолютно неприйнятними та прямо суперечать ключовим принципам ядерної безпеки.
Фото: Енергоатом