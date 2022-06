Чемпіон світу за версіями IBF, WBO та WBA Super у надважкій вазі, українець Олександр Усик та британський ексчемпіон Ентоні Джошуа вперше зустрілися віч-на-віч перед реваншем 20 серпня у Саудівській Аравії.

Під час пресконференції британець визнав, що справедливо поступився українцеві.

Ентоні пообіцяв, що вони з Олександром подарують справжнє шоу під час вечору боксу у Саудівській Аравії 20 серпня. Українець зі свого боку заявив, що радий, що бій проти Джошуа відбудеться у Джидді.

Після пресконференції боксери провели традиційну битву поглядів. Обидва помітно неохоче відводили погляд: спершу Усик повернувся у півоберта, не відводячи очей з Джошуа, який зробив так само. Але, врешті, британець першим відвів очі та подивився у бік фотокореспондентів.

FACE OFF @usykaa vs @anthonyjoshua: The rematch!

Unified World Heavyweight Titles

Aug 20

