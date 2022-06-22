Червень, 21 в 21:21

Чемпіон світу за версіями IBF, WBO та WBA Super у надважкій вазі, українець Олександр Усик та британський ексчемпіон Ентоні Джошуа вперше зустрілися віч-на-віч перед реваншем 20 серпня у Саудівській Аравії.

Під час пресконференції британець визнав, що справедливо поступився українцеві.

— Усик надер мені дупу в окремих раундах, але я зумів гідно прийняти цю поразку. І я готовий визнавати свої помилки. І у вересні він був кращим, а я виглядав гірше у рингу. Тепер мені треба перевернути цю ситуацію, – сказав Джошуа.

Ентоні пообіцяв, що вони з Олександром подарують справжнє шоу під час вечору боксу у Саудівській Аравії 20 серпня. Українець зі свого боку заявив, що радий, що бій проти Джошуа відбудеться у Джидді.

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— Як ви знаєте, в Україні дуже складна ситуація, але ми робимо свою роботу. Ми працюємо з моєю командою. Я ніколи особливо не робив гучних заяв. Я працюватиму в тренувальному таборі, а потім вийду в ринг і порадую вас своїм боксом, – сказав Усик.

Після пресконференції боксери провели традиційну битву поглядів. Обидва помітно неохоче відводили погляд: спершу Усик повернувся у півоберта, не відводячи очей з Джошуа, який зробив так само. Але, врешті, британець першим відвів очі та подивився у бік фотокореспондентів.

19 червня промоутерська компанія Matchroom Boxing повідомила, що бій-реванш між Усиком та Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда, що в Саудівській Аравії. Промоутери дали назву поєдинку – Лють у Червоному морі.