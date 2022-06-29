Цуренко здійснила камбек у грі з Калініною та вийшла у третє коло Вімблдону

Червень, 29 в 18:42

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до третього кола трав’яного тенісного турніру серії Grand Slam – Вімблдон-2022.

У другому колі суперницею Цуренко, яка посідає 101-е місце у рейтингу WTA, була перша ракетка України Ангеліна Калініна (№34 WTA).

Це була перша очна зустріч тенісисток. Вона тривала 2 години 32 хвилини та завершилася перемогою Лесі після трьох сетів з рахунком – 3:6, 6:4, 6:3.

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Під час зустрічі Калініна припустилася двох подвійних помилок, Цуренко – однієї.

Для Цуренко це другий вихід до третього кола трав’яного мейджора у кар’єрі. Вперше їй це вдалося у 2017 році.

У наступному колі Цуренко зіграє проти німкені Юле Німайєр (№97 WTA), яка сенсаційно вибила з турніру третю ракетку світу, естонку Анетт Контавейт.

Також зачохлила ракетку на Вімблдоні і Марта Костюк. Українка у трьох сетах поступилася представниці Китаю Чжан Шуай з рахунком 7:6, 6:2. Ще у першому колі свої виступи в одиночному турнірі Вімблдону завершила Даяна Ястремська, поступившись Ані Богдан із Румунії – 2:6, 2:6.