Президент Володимир Зеленський погодив українським спецслужбам та Силам оборони нові операції проти Росії.

Він наголосив, що кожна жертва в Україні через російське державне божевілля не залишиться без відплати.

– Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінечно. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний із партнерами крок, крок тиску – все це штовхає Росію закінчувати свою війну, – зазначив глава держави у вечірньому зверненні у понеділок, 18 травня.

За словами президента, нині значна кількість регіонів РФ перебуває у стані банкрутства, і Володимир Путін веде Росію до банкрутства.

Зеленський заявив, що Україна фіксує та буде руйнувати всі схеми, які Росія використовує для заробітку коштів.

Також він подякував “друзям” української розвідки, які допомагають виявляти російські схеми обходу санкцій.

– Я вдячний усім нашим воїнам і кожному нашому виробнику зброї за те, що агресору боляче, і за те, що кожна жертва в Україні від ударів Росії, від російського державного божевілля – кожна жертва не залишається без справедливої відплати, – наголосив глава держави.

Президент додав, що погодив українським спеціальним службам і Силам оборони нові операції.

– Ми повертаємо російську загарбницьку війну додому, в те єдине місце, звідки війна й прийшла… Я погодив нашим спеціальним службам і нашим Силам оборони України нові операції, – наголосив він.

Зеленський зазначив, що відповіді на російський терор є “цілком справедливими”.

За його словами, якщо раніше атака десяти українських дронів по території РФ вважалася подією, то тепер “сотні наших далекобійних санкцій” цілодобово завдають ударів по країні-агресору.

Економічні втрати Росії від війни

Володимир Зеленський заявив про скорочення нафтовидобутку в РФ, падіння обсягів нафтопереробки та поглиблення банківської кризи.

Глава держави також озвучив оцінки втрат Росії через війну проти України, посилаючись на дані розвідки.

– Наша Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи з оцінкою втрат країни-агресора від війни. І важливо, що це саме російська внутрішня оцінка, яку вони намагаються приховати і від світу, і від внутрішньої російської аудиторії, – зазначив він.

За словами президента, одним із ключових показників є скорочення кількості активних нафтових свердловин.

Ще одним індикатором Зеленський назвав зменшення обсягів нафтопереробки щонайменше на 10% лише за кілька місяців цього року.

Крім того, президент заявив про серйозні проблеми у банківському секторі РФ.

За його інформацією, 11 фінансових установ готуються до повної ліквідації через проблеми, які неможливо вирішити іншими способами.

