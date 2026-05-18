Президент США Дональд Трамп заявив про відкладення запланованої на завтра атаки на Іран на прохання лідерів країн Перської затоки.

Про це американський лідер написав у мережі Truth Sosial.

– Мене попросили емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман Аль Сауд і президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммед бін Заїд Аль Нахайян відкласти заплановану військову атаку на Ісламську Республіку Іран, яка була запланована на завтра, – зазначив він.

За словами Трампа, зараз тривають серйозні переговори, і лідери регіону вважають, що буде укладена угода, дуже вигідна для США, країн Близького Сходу та держав за його межами.

Президент США наголосив, що ця угода включатиме “відсутність ядерної зброї в Ірану”.

– Виходячи з моєї поваги до вищезгаданих лідерів, я дав вказівку міністру війни Піту Гегсету, голові Об’єднаного комітету начальників штабів генералу Деніелу Кейну та Збройним силам Сполучених Штатів, що ми не будемо здійснювати заплановану атаку на Іран завтра, – зауважив він.

Водночас він додав, що Вашингтон готовий до “повномасштабного великого удару по Ірану в будь-який момент”, якщо не буде досягнуто прийнятної угоди.

Нагадаємо, у Білому домі вважали недостатньою оновлену мирну пропозицію, яку Іран надіслав у неділю, тому Трамп готувався завдати удару.

Як повідомили Axios два американські чиновники, у вівторок, 18 травня, президент США мав зібрати свою команду з нацбезпеки для обговорення військових варіантів.

Високопосадовець США в понеділок вранці заявив виданню, що якщо Іран не змінить свою позицію, Сполученим Штатам доведеться продовжувати переговори “через бомби”.

Від початку війни Трамп щонайменше шість разів продовжував дедлайни та відкладав заплановані атаки на Іран.

