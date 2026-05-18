Увечері в понеділок, 18 травня, у Деснянському районі Києва під час конфлікту чоловік зробив два постріли та забарикадувався у квартирі.

Унаслідок стрілянини ніхто не зазнав поранень, повідомляє поліція Києва.

Стрілянина у Києві 18 травня: що відомо

– За попередньою інформацією, місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився в квартирі. Потерпілих внаслідок події немає, – йдеться у повідомленні.

Наразі на місце прибули поліцейські та спецпризначенці, зі стрілком проводилися перемовини.

Згодом правоохоронці затримали порушника. Тривають слідчі дії.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Фото: Поліція Києва

