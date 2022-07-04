Українка Людмила Кіченок вийшла до 1/4 фіналу парного Вімблдону

Липень, 04 в 16:15

Українська тенісистка Людмила Кіченок та латвійка Єлена Остапенко вийшли до чвертьфіналу парного турніру серії Grand Slam Вімблдон-2022.

У третьому колі україно-латвійський дует, який отримав четвертий номер посіву, обіграв представниць Великої Британії Гаррієт Дарт та Хізер Вотсон з рахунком 7:5, 4:6, 2:6.

Зустріч тривала 2 години та 14 хвилин, за які Кіченок та Остапенко двічі подали на виліт та припустилися дев’яти подвійних помилок. Їхні суперниці зробили три ейси та припустилися двох подвійних помилок.

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За вихід до півфіналу парного Вімблдону Людмила та Єлена зіграють із восьмими сіяними Сюко Аоямою із Японії та Хао-Чін Чань із Тайваню. Матч запланований на 5 липня.

У червні Кіченок та Остапенко виграли парний турнір у Бірмінгемі на відмові суперниць. Позаминулого тижня вони знялися з фіналу турніру в Істборні. А на цьогорічному Ролан Гаррос Кіченок та Остапенко стали півфіналістками турніру.

В одиночному розряді представниць України на трав’яних кортах Вімблдону не залишилося. Останньою зачохлила ракетку Леся Цуренко, поступившись у третьому колі Юле Німаєр з Німеччини.