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Факти / Спорт

Зінченко став гравцем лондонського Арсеналу

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Олександр Зінченко
Фото: Getty Images

Український футболіст Олександр Зінченко підписав контракт із лондонським Арсеналом. Угода гравця з канонірами розрахована до 2026 року.

Про це повідомив авторитетний журналіст Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

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Офіційний сайт Арсеналу станом на вечір, 19.30 за київським часом, поки не оголосив про угоду.

Напередодні стало відомо, що Зінченко покинув розташування Сіті. Для Арсенала трансфер обійдеться у 30 млн фунтів.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підтвердив перехід Зінченка до лав канонірів.

— З Алексом було добре, ми повечеряли і змогли нормально попрощатися. Цього не вийшло з Рахімом та Габріелем

Зінченко перейшов до Манчестер Сіті влітку 2016 року. У сезоні-2016/2017 футболіст виступав в оренді за нідерландський ПСВ, а потім грав у складі містян.

За Манчестер Сіті українець провів 127 матчів, забив два голи та віддав 12 результативних передач. З клубом із Манчестера він чотири рази вигравав англійську Прем’єр-лігу та ставав фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА у сезоні-2020/2021.

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