Зінченко став гравцем лондонського Арсеналу
Український футболіст Олександр Зінченко підписав контракт із лондонським Арсеналом. Угода гравця з канонірами розрахована до 2026 року.
Про це повідомив авторитетний журналіст Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.
Oleksandr Zinchenko has signed his contract as new Arsenal player, valid until June 2026. #AFC
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2022
Офіційний сайт Арсеналу станом на вечір, 19.30 за київським часом, поки не оголосив про угоду.
Напередодні стало відомо, що Зінченко покинув розташування Сіті. Для Арсенала трансфер обійдеться у 30 млн фунтів.
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підтвердив перехід Зінченка до лав канонірів.
— З Алексом було добре, ми повечеряли і змогли нормально попрощатися. Цього не вийшло з Рахімом та Габріелем
Зінченко перейшов до Манчестер Сіті влітку 2016 року. У сезоні-2016/2017 футболіст виступав в оренді за нідерландський ПСВ, а потім грав у складі містян.
За Манчестер Сіті українець провів 127 матчів, забив два голи та віддав 12 результативних передач. З клубом із Манчестера він чотири рази вигравав англійську Прем’єр-лігу та ставав фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА у сезоні-2020/2021.