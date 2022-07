Український футболіст Олександр Зінченко підписав контракт із лондонським Арсеналом. Угода гравця з канонірами розрахована до 2026 року.

Про це повідомив авторитетний журналіст Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Oleksandr Zinchenko has signed his contract as new Arsenal player, valid until June 2026. #AFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2022