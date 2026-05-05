Президент Володимир Зеленський відреагував на новий санкційний пакет Великої Британії проти Росії та заявив, що РФ щодня відчуває втрати, навіть попри проблеми з доступом до інформації.

Що сказав Зеленський про санкції та втрати РФ

Український лідер пожартував, що хоча у Москві зараз складно отримувати новини через постійні відключення інтернету, росіяни все одно відчувають втрати кожного дня.

Володимир Зеленський наголосив, що санкційний пакет від Британії – це серйозний крок.

Він пояснив, що йдеться про 35 фізичних та юридичних осіб, які пов’язані з виробництвом російських дронів і вербують іноземних громадян для виготовлення безпілотників та участі у війні проти України.

– Шахрайськими методами вони відправляли на фронт громадян із країн Північної Африки та Близького Сходу. Наші розвідки давно вивчають це питання, тому цього місяця будуть і нові рішення в цьому напрямі, і наступні санкційні кроки від Британії, – зауважив президент.

Він подякував Британії та зазначив, що Росія повинна відчувати, що війну треба закінчувати.

Нагадаємо, очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Європа не повинна просити Росію про переговори, краще створити умови, за яких Москва сама перейде до реального діалогу.

Джерело : Офис президента

