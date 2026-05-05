Припинення вогню у війні Росії з Україною має бути щоденним і реальним, а не короткочасним символічним кроком, приуроченим до окремих дат.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Реакція Зеленського на удари по Запоріжжю та Дніпру

Володимир Зеленський наголосив, що в лікарні після удару РФ по Запоріжжю знаходиться щонайменше сім поранених, загалом постраждало мінімум 37 людей.

– Це був удар керованими авіаційними бомбами. Просто по цивільній інфраструктурі міста – росіяни не обмежують себе у знищенні життя. Це абсолютно цинічний, позбавлений будь-якого військового сенсу терористичний удар, – зауважив президент.

Він додав, що такі російські удари по українських містах та селах не припиняються жодного дня.

Президент нагадав, що тільки один цей удар забрав уже 12 життів. Водночас він згадав, що росіяни також завдали удару по Дніпру, де загинуло, за його словами, чотири людини.

Український лідер закликав примусити Росію зупинити її війну.

– Тиша без таких та інших ударів потрібна кожного дня, а не кілька годин десь там на “святкування”. Життя треба берегти, і я вдячний усім нашим партнерам, які висловилися на підтримку України й допомагають нам захищати життя, – підсумував він.

Нагадаємо, керівник ОП Буданов заявив, що Україна запровадила перемир’я, яке свідчить про справжнє бажання миру з боку Києва. Однак воно може бути продовжене й до 9 травня, про що раніше просила Москва.

