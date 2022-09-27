Вересень, 27 в 9:40

Благодійний фонд Вадима Столара організував турнір з футболу серед дитячих команд Київської області. Про це йдеться на сайті Фонду.

Футбольне свято відбулося у суботу, 24 вересня, у с. Велика Димерка Броварського району. В турнірі взяли участь чотири команди: “Каскад” (м. Бровари), “Колос” (с. Велика Димерка), команда с. Гоголів та команда з дітей ВПО, яку за ініціативи Фонду Вадима Столара підготували професійні тренери.

Турнір відбувся за круговою системою. Загалом було проведено шість матчів по 20 хвилин кожен. Переможцем стала команда господарів поля – “Колос”. Проте кожен гравець отримав спеціальну відзнаку на згадку про цю подію.

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– Цей турнір є одним з низки соціальних проєктів Благодійного фонду Вадима Столара, які ми реалізуємо для підтримки морального духу українців і дітей, зокрема, у цей важкий для всіх нас період. Даючи старт ідеї футбольного свята, ми мали кілька мотивів. По-перше, це психологічна реабілітація, своєрідна розрядка для дітей з родин, яким довелося покинути свої домівки. По-друге – можливість залучити дітей до спорту, до здорового способу життя, розкрити власний потенціал, – наголосила волонтерка Фонду Наталія Приходько.

За її словами, зрештою зупинилися саме на ідеї футбольного турніру, бо ця гра популярна серед українців, цікава, корисна для здоров’я і, що важливо, сприяє командній роботі, вмінню співпрацювати заради результату та зміцнює дух гравців.

– Всі ці навички стануть у пригоді нашим дітям у майбутньому, бо вміння об’єднуватися заради високих цілей – це та риса українців, яка допомагає нам долати будь-які труднощі, – констатувала Наталія Приходько.

Багато з дітей, які долучилися до тренувань, раніше не грали чи майже не грали у футбол, але тренери змогли знайти шлях до дитячих сердець, зацікавити, вмотивувати, навчити.

Завдяки турніру діти побачили, в якому напрямі треба рухатися, щоб якнайшвидше адаптуватися на новому місці, знайти заняття до душі та нових друзів.