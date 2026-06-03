Російські війська мають намір завдавати ударів по території України за допомогою нових реактивних безпілотників Герань-4, які можуть розвивати швидкість до 500 км на годину.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

РФ планує застосовувати для ударів реактивні дрони

За його словами, наразі російські окупанти вже використовують реактивні безпілотники Герань-3, здатні розвивати швидкість до 300 км на годину.

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Нині українські військові успішно протидіють таким повітряним цілям.

У перспективі ворог планує застосовувати більш швидку модифікацію дронів – Герань-4. Очікується, що їхня швидкість становитиме від 400 до 500 км на годину.

Росіяни розраховують, що перехоплення таких безпілотників буде значно складнішим.

Радник міністра оборони наголосив, що Україна усвідомлює наміри російської сторони.

За словами Бескрестнова, Сили оборони вживають необхідних контрзаходів і налагоджують виробництво спеціальних дронів-перехоплювачів.

Флеш зазначив, що нині українські безпілотники-перехоплювачі знищують близько 50% російських Шахедів. Для порівняння, ще взимку цей показник становив лише 10%.

Також радник міністра оборони наголосив, що надалі ефективність знищення ворожих БпЛА продовжить зростати.

За його словами, коли рівень перехоплення досягне 70–80%, доцільність застосування стандартних бензинових Шахедів для російських військ стане сумнівною.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завдає справедливих ударів у відповідь на російські атаки та має намір збільшувати масштаби таких дій.

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