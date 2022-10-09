Стало відомо, з ким Україна гратиме у відборі на Євро-2024 з футболу

У відборі на Євро-2024 збірна України з футболу потрапила до групи C, де зіграє з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою.

Це стало відомо за результами жеребкування, яке відбулося 9 жовтня у німецькому Франкфурті-на-Майні.

Фінальна частина турніру відбудеться у Німеччині з 14 червня до 14 липня 2024 року.

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До фінальної частини виходять по дві кращі команди з кожної групи. За ще три путівки на турнір змагатимуться 12 переможців своїх груп Ліги націй 2022/2023.

Кваліфікація на Євро-2024 розпочинається 23-25 березня 2023 року, завершується – 26 березня 2024 року матчами плей-офф.

Нагадаємо, що збірну Росії не допустили до відбору чемпіонату Європи з футболу. Країна-агресор позбавлена участі у міжнародних футбольних змаганнях щонайменше до 2024 року.