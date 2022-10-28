Де дивитися бій Ломаченко — Ортіс
Бій у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Джамейном Ортісом відбудеться в ніч на 30 жовтня у Нью-Йорку, США. Поєдинок розпочнеться не раніше 05:00 за київським часом.
Вечір боксу відбудеться на арені Hulu Theater у легендарному комплексі Madison Square Garden.
Де дивитися бій Ломаченко – Ортіс?
Пряму трансляцію поєдинку любителі боксу в Україні зможуть подивитися на платформі MEGOGO у розділі Спорт та на інтерактивному каналі MEGOGO Гонг.
Трансляція андекарту розпочнеться о 03:00, а на головний бій вечора варто очікувати після 5:00 за київським часом 30 жовтня.
Для того, щоб переглянути бій, необхідно мати передплату Спорт (вартість 199 грн/місяць) або Максимальна (299 грн/місяць).
Поєдинок у Нью-Йорку також транслюватимуть британський канал Sky Sports, сервіси ESPN+ та FITE.TV.
Окрім бою Ломаченка та Ортіса, в андекарті відбудеться низка цікавих поєдинків:
- Робейсі Рамірес (Куба) – Хосе Матіас Ромеро (Аргентина);
- Дюк Рейган (США) – Луїс Леброн (Пуерто-Рико);
- Трой Айслі (США) – Квінсі ЛаВалле (США);
- Річард Торрез (США) – Ахмед Хефні (Єгипет);
- Абдулла Мейсон (США) – Анхель Баррера (США);
- Ніко Волш (США) – Біллі Вагнера (США);
- Гейвен Брейді-молодший (США) – Ерік Мондрагон (США);
- Деланте Джонсон (США) – Естебан Гарсія (США).
Про бій Ломаченко – Ортіс оголосили на початку вересня. 26-річний Джемейн Ортіс у травні рішенням суддів здолав колишнього чемпіона світу з боксу Джемела Герінга. Для Ортіса це буде перший 12-раундовий поєдинок у кар’єрі.
Фото: Top Rank Boxing