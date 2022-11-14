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Факти / Спорт

Церемонія відкриття ЧС-2022: участь підтвердили лише BTS, Дуа Ліпа відмовилася

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Дуа Ліпа
Фото: Depositphotos

Співачка Дуа Ліпа спростувала інформацію про те, що  виступить на церемонії відкриття чемпіонату світу з футболу-2022 в Катарі.

27-річна уродженка Лондона із Косово заявила, що виступить у Катарі лише у тому випадку, якщо країна Перської затоки покращить ситуацію з дотриманням прав людини.

— Зараз є багато припущень, що я буду виступати на церемонії відкриття чемпіонату світу з футболу в Катарі. Я не буду виступати і ніколи не брала участі в жодних переговорах щодо виступу, – написала вона у сторіс в Instagram.

Вона додала, що вболіватиме за збірною Англії віддалено та з нетерпінням чекає відвідати Катар, коли ця країна виконає всі зобов’язання щодо прав людини, які Катар давав, коли отримав право приймати ЧС.

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Суперечки навколо майбутнього Мундіалю пов’язанні з поводженням Катару з робітниками-мігрантами та криміналізацією одностатевих стосунків. Ставлення до спільноти ЛГБТК+ у Катарі викликає занепокоєння у прихильників, які мають намір поїхати до країни на чемпіонат світу.

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Ліпа не перший музикант, який уникає концертів у Катарі. Сер Род Стюарт розповів, що відмовився від понад $1 млн, щоб виступити у цій країні минулого року через порушення прав людини. В інтерв’ю британській газеті Sunday Times він сказав: Я відмовився. Це не правильно їхати (туди, – Ред.).

Єдиним офіційно підтвердженим артистом, який виступить на церемонії відкриття є учасник K-pop гурту BTS Чонгук. Церемонія відкриття відбудеться на стадіоні Ель-Байт у Досі 20 листопада перед матчем Катар – Еквадор.

— З гордістю повідомляємо, що Чонгук виступить на церемонії відкриття чемпіонату світу-2022 у Катарі. Залишайтеся з нами, – йдеться у повідомленні гурту на сторінці у Twitter.

Також підтверджено, що на фестивалі фанатів ФІФА виступлять американський виконавець Diplo, діджей Келвін Гарріс та ямайський співак Шон Пол.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що на церемонії відкриття виступлять Дуа Ліпа, Шакіра та Black Eyed Peas. Однак офіційних підтверджень щодо виступу колумбійської співачки та американського хіп-хоп гурту не було.

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