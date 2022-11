Церемонія відкриття ЧС-2022: участь підтвердили лише BTS, Дуа Ліпа відмовилася

Співачка Дуа Ліпа спростувала інформацію про те, що виступить на церемонії відкриття чемпіонату світу з футболу-2022 в Катарі.

27-річна уродженка Лондона із Косово заявила, що виступить у Катарі лише у тому випадку, якщо країна Перської затоки покращить ситуацію з дотриманням прав людини.

Вона додала, що вболіватиме за збірною Англії віддалено та з нетерпінням чекає відвідати Катар, коли ця країна виконає всі зобов’язання щодо прав людини, які Катар давав, коли отримав право приймати ЧС.

Суперечки навколо майбутнього Мундіалю пов’язанні з поводженням Катару з робітниками-мігрантами та криміналізацією одностатевих стосунків. Ставлення до спільноти ЛГБТК+ у Катарі викликає занепокоєння у прихильників, які мають намір поїхати до країни на чемпіонат світу.

Ліпа не перший музикант, який уникає концертів у Катарі. Сер Род Стюарт розповів, що відмовився від понад $1 млн, щоб виступити у цій країні минулого року через порушення прав людини. В інтерв’ю британській газеті Sunday Times він сказав: Я відмовився. Це не правильно їхати (туди, – Ред.).

Єдиним офіційно підтвердженим артистом, який виступить на церемонії відкриття є учасник K-pop гурту BTS Чонгук. Церемонія відкриття відбудеться на стадіоні Ель-Байт у Досі 20 листопада перед матчем Катар – Еквадор.

방탄소년단 ‘정국’이 2022 FIFA 카타르 월드컵 공식 사운드트랙과 월드컵 개막식 공연에 참여합니다. 많은 기대 부탁드립니다!

Proud to announce that Jung Kook is part of the FIFA World Cup Qatar 2022 Soundtrack & will perform at the World Cup opening ceremony. Stay tuned!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MwJ2kdNRBp

— BTS_official (@bts_bighit) November 12, 2022