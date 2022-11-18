За два дні до старту ЧС-2022: ФІФА повідомила про заборону на продаж пива на стадіонах

Листопад, 18 в 15:46

У Катарі заборонили продаж пива на стадіонах під час чемпіонату світу-2022 з футболу.

Про це рішення ФІФА повідомила за два дні до старту Мундіалю.

— Після обговорень між владою країни, яка приймає чемпіонат, та ФІФА було вирішено зосередити продаж алкогольних напоїв на Фестивалі вболівальників ФІФА, інших місцях для фанатів і ліцензованих місцях, вилучивши точки продажу пива з периметрів стадіону ЧС-2022 з футболу у Катарі, – йдеться в заяві ФІФА.

Продаж пива під час Мундіалю на стадіонах був передбачений у контракті ФІФА з холдингом AB InBev, який є власником бренду Budweiser. Вартість контракту оцінювалася у $75 млн.

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За даними британського видання Daily Mail, організація дійшла згоди щодо заборони продажу пива на стадіонах під тиском влади Катару. Повідомляється, що ФІФА схвалила зміну у правилах на прохання шейха Джассіма бін Хамада бін Халіфа аль-Тані, який є братом правителя Катару.

Це рішення може втягнути Доху у судову тяганину, адже офіційні особи погодилися “поважати комерційних партнерів ФІФА”, коли подавали заявку на проведення ЧС, а також під час підписання контрактів після перемоги у голосуванні у 2010 році.

Заборона не стосуватиметься фан-зон та інших офіційних заходів для вболівальників. На самих стадіонах продаватиметься безалкогольний Budweiser.

Чемпіонат світу з футболу стартує 20 листопада, в ньому візьмуть участь 32 національні збірні. Загалом під час змагань буде зіграно 64 матчі за 28 днів. Чинним чемпіоном світу є збірна Франції.

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