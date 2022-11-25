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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вирішила дозволити веселкову символіку на стадіонах під час матчів чемпіонату світу-2022 з футболу. Про це повідомляє британська газета The Independent.

У матчах першого туру групового етапу у деяких шанувальників футболу охорона стадіонів вилучала символіку та предмети одягу, на яких були веселкові символи та знаки спільноти ЛГБТК+.

Низка футбольних федерацій звернулися до ФІФА з цього приводу. Тоді організація поінформувала, що господарі турніру більше не створюватимуть проблем глядачам із символікою.

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Перед матчами другого туру Федерація футболу Уельсу повідомила, що вболівальникам можна відвідати матч Мундіалю їхньої збірної проти Ірану, прихопивши із собою символіку спільноти.

— У відповідь на звернення Федерації футболу Уельсу ФІФА підтвердила, що вболівальникам у веселкових капелюхах і з прапорами буде дозволено входити на стадіон на матч збірної проти Ірану в п’ятницю, – йшлося у повідомленні валлійської федерації.

In response to the FAW, FIFA has confirmed that fans with Rainbow Wall bucket hats and rainbow flags will be allowed entry to the stadium for @Cymru’s match against Iran on Friday. All World Cup venues have been contacted and instructed to follow the agreed rules & regulations. pic.twitter.com/9XRlx98V6h — FA WALES (@FAWales) November 24, 2022

Дискримінація прав ЛГБТК-спільноти стала однією з причин критики організаторів Мундіалю у Катарі. Оскільки у цій країні Перської затоки права спільноти перебувають поза законом, у Катара вимагали гарантій безпеки для відповідних фанатів.

Перед стартом турніру ФІФА заборонила європейським збірним виходити на матчі з тематичними капітанськими пов’язками та текстом One Love. Організація заявила, що каратиме за такі пов’язки не лише грошовими штрафами, а й картками для капітанів команд.