Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вирішила дозволити веселкову символіку на стадіонах під час матчів чемпіонату світу-2022 з футболу. Про це повідомляє британська газета The Independent.

У матчах першого туру групового етапу у деяких шанувальників футболу охорона стадіонів вилучала символіку та предмети одягу, на яких були веселкові символи та знаки спільноти ЛГБТК+.

Низка футбольних федерацій звернулися до ФІФА з цього приводу. Тоді організація поінформувала, що господарі турніру більше не створюватимуть проблем глядачам із символікою.

Перед матчами другого туру Федерація футболу Уельсу повідомила, що вболівальникам можна відвідати матч Мундіалю їхньої збірної проти Ірану, прихопивши із собою символіку спільноти.

In response to the FAW, FIFA has confirmed that fans with Rainbow Wall bucket hats and rainbow flags will be allowed entry to the stadium for @Cymru’s match against Iran on Friday.

All World Cup venues have been contacted and instructed to follow the agreed rules & regulations. pic.twitter.com/9XRlx98V6h

— FA WALES (@FAWales) November 24, 2022