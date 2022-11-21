ФІФА пригрозила штрафами та картками: 9 збірних відмовилися від акції на підтримку ЛГБТ

Листопад, 21 в 14:19

Футбольні асоціації дев’яти європейських країн змушені відмовитися від капітанських пов’язок на підтримку ЛГБТ-спільноти під час чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Про відмову одягати такі пов’язки йдеться у спільному зверненні футбольних федерацій Англії, Нідерландів, Бельгії, Швейцарії, Уельсу, Данії, Франції, Норвегії та Німеччини.

— Ми дуже шкодуємо, що спільними зусиллями не вдалося досягти розумного рішення. Ми виступаємо за послання One Love і поширюватимемо його, але наш пріоритет номер один на турнірі – вигравати. Ми не хочемо, щоб капітан розпочинав матчі із жовтою карткою. Ось чому ми вирішили відмовитися від нашого плану, – йдеться у релізі нідерландської федерації (KNVB).

Перед стартом Мундіалю ФІФА попередила європейські збірні, які мали намір підтримати цю акцію, про готовність запровадити санкції.

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Йшлося не лише про грошові штрафи, а й про жовті картки, які мали отримати капітани тих команд, які вийдуть на поле з пов’язкою OneLove.

У KNVB наголосили, що це суперечить духу футболу, який об’єднує мільйони людей.

— Разом з іншими залученими країнами ми критично розглянемо наші відносини з ФІФА у майбутньому, – зазначається у повідомленні.

Акцією з пов’язками OneLove європейські команди хотіли підтримати ЛГБТ-спільноту на турнірі в Катарі, де за одностатеві стосунки передбачена кримінальна відповідальність.

Відомо також,що команда Англії збирається встати на одне коліно перед матчем ЧС-2022 проти Ірану. Про це повідомив головний тренер трьох левів Ґарет Саутґейт.

20 листопада у Катарі відбулася церемонія відкриття ЧС-2022, під час якої виступили американський актор Морган Фрімен та вокаліст гурту BTS Чонґук.

Джерело: KNVB, Sky News