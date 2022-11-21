ФІФА пригрозила штрафами та картками: 9 збірних відмовилися від акції на підтримку ЛГБТ
Футбольні асоціації дев’яти європейських країн змушені відмовитися від капітанських пов’язок на підтримку ЛГБТ-спільноти під час чемпіонату світу-2022 у Катарі.
Про відмову одягати такі пов’язки йдеться у спільному зверненні футбольних федерацій Англії, Нідерландів, Бельгії, Швейцарії, Уельсу, Данії, Франції, Норвегії та Німеччини.
— Ми дуже шкодуємо, що спільними зусиллями не вдалося досягти розумного рішення. Ми виступаємо за послання One Love і поширюватимемо його, але наш пріоритет номер один на турнірі – вигравати.
Ми не хочемо, щоб капітан розпочинав матчі із жовтою карткою. Ось чому ми вирішили відмовитися від нашого плану, – йдеться у релізі нідерландської федерації (KNVB).
Перед стартом Мундіалю ФІФА попередила європейські збірні, які мали намір підтримати цю акцію, про готовність запровадити санкції.
Йшлося не лише про грошові штрафи, а й про жовті картки, які мали отримати капітани тих команд, які вийдуть на поле з пов’язкою OneLove.
У KNVB наголосили, що це суперечить духу футболу, який об’єднує мільйони людей.
— Разом з іншими залученими країнами ми критично розглянемо наші відносини з ФІФА у майбутньому, – зазначається у повідомленні.
Акцією з пов’язками OneLove європейські команди хотіли підтримати ЛГБТ-спільноту на турнірі в Катарі, де за одностатеві стосунки передбачена кримінальна відповідальність.
Відомо також,що команда Англії збирається встати на одне коліно перед матчем ЧС-2022 проти Ірану. Про це повідомив головний тренер трьох левів Ґарет Саутґейт.
20 листопада у Катарі відбулася церемонія відкриття ЧС-2022, під час якої виступили американський актор Морган Фрімен та вокаліст гурту BTS Чонґук.