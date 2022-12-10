Грудень, 10 в 19:05

Збірна Марокко мінімально обіграла команду Португалії у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі.

Зустріч відбулася на стадіоні Ель-Тумама у Досі та завершилася сенсаційною перемогою підопічних Валіда Реграрі з рахунком 1:0.

Єдиний гол у зустрічі забив марокканський форвард Юссеф Ен-Несірі, головою замкнувши передачу з флангу від Ях’я Аттіят-Аллааха.

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Після перерви португальці володіли територіальною перевагою та багато атакували, але так і не змогли забити. Не допоміг й вихід на заміну Криштіану Роналду.

Вже у компенсований арбітром час до другого тайму марокканці залишилися у меншості. Форвард Валід Шеддіра за три хвилини отримав дві жовті картки (за фол та суперечки з арбітром) і залишив поле.

Таким чином Марокко став третім учасником півфіналу Мундіалю-2022. Для цієї команди це перший вихід у цю стадію турніру в історії. Також Марокко стало першою африканською збірною в історії, яка зіграє у півфіналі ЧС.

Після поразки Роналду не зміг стримати сліз. Для 37-річного футболіста цей чемпіонат світу став п’ятим у кар’єрі. Він забивав на кожному Мундіалі: у 22 матчах він відзначився вісьмома голами.

За вихід до фіналу турніру збірна Марокко посперечається з переможцем пари Англія – Франція.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу марокканська збірна обіграла команду Іспанії у серії пенальті. А голкіпер атласних левів Боно повторив досягнення українця Олександра Шовковського на ЧС-2006 та став другим голкіпером в історії ЧС, який не пропустив у серії післяматчевих пенальті.