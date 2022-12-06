Іспанія сенсаційно програла Марокко у матчі за вихід у чвертьфінал ЧС

Грудень, 06 в 19:51

Збірна Марокко сенсаційно обіграла команду Іспанії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу. Зустріч відбулася на стадіоні Ед’юкейшн Сіті в Ер-Раяні та завершилася перемогою марокканців після серії пенальті – 0:0 (пен. 3:0).

Командам не вдалося відкрити рахунок в основний час. У середині першого тайму іспанці мали чудову нагоду відзначитися у воротах суперника, але Гаві після пасу від Феррана Торреса пробив у поперечку. А згодом з’ясувалося, що у цьому моменті було зафіксовано положення поза грою.

Відповіддю марокканців став удар головою Наєфа Агерда, але м’яч після цього пролетів над поперечиною.

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Так гра команд плавно перейшла в екстра-тайми, але й після них рахунок на табло не змінився. Найнебезпечніший момент у компенсований час створили іспанці, але удар Сарабії лише струсонув штангу воріт марокканців.

У серії пенальті влучніше пробивали підопічні Валіда Реграгі. При чому голкіпер марокканців Боно повторив досягнення Олександра Шовковського на ЧС-2006 та став другим голкіпером в історії Мундіалю, який не пропустив у серії післяматчевих пенальті.

За вихід до півфіналу Мундіалю збірна Марокко посперечається з переможцем пари Португалія – Швейцарія. Ця гра відбудеться сьогодні, 6 грудня, о 21.00 за київським часом.