Грудень, 11 в 16:34

Колишній футболіст української збірної Анатолій Тимощук вперше висловився про повномасштабну війну в Україні.

Він зазначив, що “не бачить різниці між українським та російським народами”.

– Я живу тут багато років, мої діти ходять тут до школи. Не бачу різниці між народами України та Росії. У нас однакові мислення та менталітет. Зеніт – мій дім, я не планую нікуди їхати. Люди завжди будуть говорити і погано, і добре. А ті, хто каже, який я поганий, нехай згадають, скільки матчів я зіграв за збірну України і скільки користі їй приніс, – сказав він в інтерв’ю фанатському руху Зеніту.

Тимощук назвав війну РФ проти України “спеціальною військовою операцією” та заявив, що мовчав весь цей час, оскільки вважає, що “не все так однозначно”.

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– Те, що я мовчу про “СВО” не говорить про те, що я підтримую її чи ні. У кожного є своя позиція. Моя в тому, що не все так однозначно, тому я намагаюся про це не говорити, – сказав він.

Зазначимо, що 43-річний Анатолій Тимощук – уродженець Луцька, він провів 144 матчі за збірну України.

Також грав за Волинь, Шахтар, німеьку Баварію, російський Зеніт та казахстанський Кайрат. З 2017 року Тимощук працює в пітерському клубі тренером.

Після початку війни ексфутболіст не залишив російський клуб і не підтримав Україну у боротьбі з окупантом, тоді як його батько вступив у тероборону.

11 березня контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відсторонив від футболу.

Фото: ФК Зеніт