Є три ікони – одна з них Пеле. Він виграв три трофеї ЧС та закликав Путіна зупинити війну

Грудень, 29 в 23:10

Пеле, Чорна перлина (Pérola Negra), Король (O Rei) – лише деякі з імен, якими називали Едсона Арантіса до Насіменту. Для всього світу він залишиться Пеле – одним із найкращих гравців, які коли-небудь виходили на футбольне поле.

Його серце зупинилося 29 грудня у віці 82 років. Про смерть Пеле оголосили у заяві, поширеній в його офіційних акаунтах у соціальних мережах.

Восени 2021 року у Пеле виявили онкологію – рак товстої кишки. Бразилець пройшов курс хіміотерапії, але згодом організм перестав на неї реагувати. Через погіршення стану здоров’я його ушпиталили наприкінці листопада до лікарні у Сан-Паулу.

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Визначність Пеле у футболі охопила три десятиліття, протягом яких він допоміг Бразилії виграти чемпіонат світу у 1958, 1962 і 1970 роках. За свою 22-річну професійну кар’єру Пеле зіграв у понад 1 300 матчах і забив майже стільки ж голів.

— Він бачив поле так, як чемпіон з шахів бачить дошку — на два, три, чотири ходи вперед — з тактичною кмітливістю, щоб пасувати товаришам по команді, які були в кращому положенні для удару, – пише WP.

Едсон Арантіс до Насіменту народився у 1940 року в місті Трес-Корасойнс на південному сході Бразилії. Батьки назвали його на честь американського винахідника Томаса Едісона, тому що незадовго до того в їхній будинок провели світло.

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Хлопчик та його родина жили бідно. Грати у футбол його навчив батько, але сім’я не мала коштів на придбання футбольного м’яча, тому майбутній король футболу тренувався, набиваючи набиту ганчірками стару шкарпетку.

У червні 1956 року 15-річний Пеле потрапив до професійного клубу Сантос. Через рік він увійшов до основного складу команди, і у першій же грі забив гол, а до кінця сезону став найкращим бомбардиром бразильської футбольної ліги. Ще за 10 місяців його включили до національної збірної.

Свій перший матч на рівні збірних він провів проти Аргентини на стадіоні Маракана у Ріо-де-Жанейро, який селесао програли з рахунком 1:2. Єдиний бразильський гол був на рахунку Пеле, який став наймолодшим гравцем в історії футболу, який забив у матчі національних збірних.

— Куди б ви не пішли, є три ікони, які всі знають: Ісус Христос, Пеле та Кока-Кола, – сказав Пеле в інтерв’ю 2001 року.

Популярність Пеле була настільки велика, що у 1969 році під час турне Сантоса по Африці він зумів зупинити війну в Нігерії. У країні на 48 годин припинили вогонь, щоб урядові війська та повстанці змогли подивитися на живого Пеле.

Любов африканців до футболіста була сильнішою за конфронтацію сторін, які прийшли разом на стадіон у Лагосі, щоб подивитися матч Сантоса зі збірною Нігерії.

У червні Пеле закликав російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну в Україні.

— Немає абсолютно ніякого виправдання для цього насильства, що триває. Цей конфлікт жахливий, невиправданий і не приносить нічого, крім болю, страху і ненависті. Можливість припинити його (конфлікт, – Ред.) – у ваших руках, тих, які я тиснув під час нашої останньої зустрічі у Москві в 2017 році, – йшлося у відкритому листі до диктатора, опублікованому на сторінці Пеле в Instagram.

Після етапу у бразильському Сантосі він підписав контракт з клубом Нью-Йорк Космос з Північноамериканської футбольної ліги. Повідомлялося, що угоду уклали за посередництва держсекретаря Генрі Кіссінджера, який був палким шанувальником футболіста.

Він брав участь у чемпіонаті світу 1958 року як запасний, але став ключовим гравцем збірної своєї країни. Його перший гол, під час якого він перекинув м’яч через голову захисника та оббіг його, щоб закинути м’яча, був визнаний одним із найкращих в історії чемпіонатів світу.

Мундіаль-1966 в Англії, який виграли господарі, був глевким для Пеле, якого на той час уже вважали найкращим гравцем світу. Бразилія вилетіла на груповому етапі, і Пеле заявив, що це був його останній чемпіонат світу. Але він передумав і взяв участь у Мундіалі 1970 року.

Загалом Пеле зіграв за збірну Бразилії 114 матчів, забив рекордні 95 голів, у тому числі 77 в офіційних матчах.

Пеле завершив свою кар’єру 1 жовтня 1977 року на у виставковому матчі між Космосом і Сантосом перед натовпом у Нью-Джерсі, який налічував близько 77 тис. людей. За кожний з клубів Пеле зіграв по тайму. Серед глядачів цього матчу був інший видатний спортсмен, ікона боксу – Мухаммед Алі.

За свою професійну кар’єру Пеле забив 1 281 гол у 1 363 матчах, зокрема 1 091 гол у 1 116 іграх за Сантос та 77 у 92 матчах за національну збірну, що є світовим рекордом.

Пеле – єдиний в історії триразовий чемпіон світу з футболу серед чоловіків. ФІФА назвала його футболістом XX століття разом із аргентинцем Дієго Марадоною. Також Пеле тривалий час одноосібно залишався найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії (77 голів за збірну – наразі він ділить рекорд із Неймаром).