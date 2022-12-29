Грудень, 29 в 21:01

На 83-му році життя помер Пеле – король футболу та легенда збірної Бразилії, з якою він тричі піднімав трофей чемпіонів світу.

Його смерть підтвердив агент Джо Фрага, передає агенство AP.

З 2021 року Пеле лікувався від раку товстої кишки. Останній місяць він перебував у лікарні з численними захворюваннями.

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— Натхнення і любов супроводжували подорож короля Пеле, який сьогодні помер. У своїй подорожі Едсон зачарував світ своїм генієм у спорті… і поширював те, що, на його думку, було лікуванням усіх наших проблем: кохання. Його послання сьогодні стає спадщиною для майбутніх поколінь. Кохання, кохання і кохання, назавжди, – йдеться у повідомленні на сторінці Пеле в Instagram.

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Наприкінці листопада Пеле ушпиталили у важкому стані лікарні Альберта Ейнштейна. Тоді на його сторінці в Instagram з’явився пост, в якому він зазначив, що “сильний та сповнений надії”.

— Я хочу, щоб усі залишалися спокійними та позитивними, — написав футболіст.

Рік тому Пеле провели операцію з видалення ракової пухлини. Бразилець пройшов курс хіміотерапії, але пізніше його організм перестав на неї реагувати. Через це його стан поступово погіршувався.

29 листопада Пеле ушпиталили для проведення тестів та перепризначення курсу лікування.