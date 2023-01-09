Українки Монзуль та Стрілецька судитимуть матчі на жіночому ЧС-2023

Січень, 09 в 17:27

Українські рефері Катерина Монзуль та Марина Стрілецька обслуговуватимуть матчі жіночого чемпіонату світу з футболу 2023 року.

У документі офіційного пулу арбітрів ФІФА на Мундіаль зазначено, що Монзуль працюватиме як головна рефері, а Стрілецька буде асистенткою головного арбітра.

Всього до списку ФІФА на жіночий ЧС-2023 потрапили 53 судді.

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Цей Мундіаль стане третім у кар’єрі Монзуль, на якому вона працюватиме в ролі головного арбітра, а Стрілецька – виконуватиме обов’язки лайнсмена. Раніше Катерина працювала на ЧС-2015 та на ЧС-2019.

У 2015 році Монзуль довірили судити фінал чемпіонату світу, в якому збірна США перемогла команду Японії з рахунком 5:2.

Жіноча збірна України не змогла пробитися на ЧС-2023, посівши у своїй відбірній групі третє місце.

Чемпіонат світу-2023 серед жінок стартує 20 липня та триватиме до серпня в Австралії та Новій Зеландії. До списку рефері на Мундіаль також потрапили Стефані Фраппар та Ліна Лехтоваара, що спільно з Монзуль увійшли до трьох найкращих жінок-арбітрів минулого року.

До речі, Фраппар стала першою жінкою, яка обслуговувала матч чоловічого чемпіонату світу. Їй довірили судити заключний матч третього туру між Коста-Рікою та Німеччиною (2:4) у квартеті Е.