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Факти / Спорт

РФ – це ворог України: Усик у зверненні до росіян порівняв диктатора Путіна з Гітлером

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Олександр Усик
Фото: Getty Images

Професійний український боксер і чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик у зверненні до громадян РФ порівняв російського диктатора Путіна з Адольфом Гітлером.

Він одразу перейшов на російську мову, щоб донести інформацію до адресатів, які підтримують режим Кремля та повномасштабну війну проти України.

– Говоритиму іншою мовою, щоб мене більше людей зрозуміло. І щоб свинособаки мене також розуміли. Так, я ображаю тих, кого я не поважаю, – заявив Усик.

Усик зазначив, що залишається вірним Українській православній церкві та настоятелю митрополиту Онуфрію. За його словами, він прагне очистити УПЦ від поплічників ворога.

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– Російська Федерація – це ворог України. Це ворог, який хоче вбити всіх людей у світі, – переконаний український боксер.

Зокрема, Усик порівняв теперішню РФ з гітлерівською Німеччиною під час Другої світової війни, а Володимира Путіна – з Адольфом Гітлером, відзначивши схожість агресивних дій диктаторів.

– Ви боретеся з фашизмом та нацизмом, якого немає. Ви – Третій рейх у всьому його прояві. Все те, що не зробив Гітлер, продовжує робити ваш президент, – звернувся Усик до громадян РФ.

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