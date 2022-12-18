ФІФА продовжує втрачати довіру: екскапітан збірної Німеччини розкритикував Інфантіно

Грудень, 18 в 16:42

Колишній капітан збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Філіп Лам розкритикував президента ФІФА Джанні Інфантіно.

— ФІФА продовжує втрачати довіру. Все більше складається враження, що Джанні Інфантіно не шукає найкращого рішення з точки зору футболу і що в нього просто відсутня порядність, – написав Лам у своїй колонці для Redaktions Netzwerks Deutschland.

На думку Лама, Інфантіно не шукає найкращих рішень для розвитку футболу.

— Він не бажає щось змінювати, а просто шукає вигоду для себе. І це дійсно проблема ФІФА, європейської організації, а не футболу. Єдиний спосіб змінити ситуацію – зосередитись на створенні прозорої процедури вибору господарів чемпіонату світу, – зазначив Лам.

Він додав, що європейці повинні “зараз об’єднатися і не допустити повторення скандалу, подібний до того, що стався у 2010 році, коли обрали господарями Мундіалів Росію та Катар.

Зараз дивляться

Джанні Інфантіно було обрано президентом ФІФА у лютому 2016 року. Влітку 2019 року його переобрали на другий термін. До свого обрання для багатьох футбольних вболівальників він був відомий тим, що проводив процедуру жеребкування єврокубків.

Філіп Лам – колишній німецький футболіст, який разом зі збірною став чемпіоном світу у 2014 році. Виступав за мюнхенську Баварію та Штутгарт. Він є турнірним директором Євро-2024, що відбудеться у Німеччині.

Джерело: Sport1