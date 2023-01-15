Мудрик офіційно перейшов до Челсі за рекордні для України €100 млн

Січень, 15 в 18:04

Півзахисник збірної України та донецького Шахтаря Михайло Мудрик офіційно став гравцем Челсі.

Футболіст підписав контракт з лондонським клубом на 8,5 років – до 30 червня 2030 року.

Трансфер 22-річного українця обійшовся Челсі у €70 млн. Ще €30 млн передбачено як бонуси.

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Цей перехід став найдорожчим в історії українського футболу, побивши трансферний рекорд Андрія Шевченка до того ж Челсі з Мілана за €43,88 млн у 2006 році.

Головним претендентом на підписання українського вінгера довгий час вважався лондонський Арсенал, який за підсумками 20 турів є лідером турнірної таблиці АПЛ.

В останній момент Челсі вдалося перехопити гравця, запропонувавши більш вигідні фінансові умови.

Раніше повідомлялося, що зарплата Мудрика становитиме €7,5 млн на рік.

Загадом за Шахтар футболіст відіграв 44 матчі, забив 12 м’ячів і зробив 17 результативних передач.

Виграв з донеччанами Суперкубок України (2021), двічі визнавався найкращим футболістом року в Шахтарі (2021, 2022). У поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів і віддав 8 асистів.