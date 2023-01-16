Australian Open-2023: три українки вийшли до другого кола, матч однієї підпсували фанати з РФ
Три українські тенісистки подолали перше коло тенісного турніру серії Grand Slam – Australian Open-2023. З перемоги на кортах Мельбурна стартували Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Катерина Байндль.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна (№39 у рейтингу WTA) впевнено здолала американку Коко Вандевеге (№139) з рахунком – 6:3, 6:1. Щоб вийти до 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії, їй знадобилася 1 год 15 хв.
За вихід до третього кола Australian Open-2023 Калініна позмагається з чешкою Петрою Квітовою (№15).
Ще одна українка Марта Костюк (№61) вибила з турніру американку з російським корінням Аманду Анісімову, яка посідає 27-му сходинку рейтингу WTA. Для виходу до наступного кола Костюк вистачило двох сетів – 6:3, 6:4.
Після переможного поєдинку Костюк розповіла, що не буде вітатися рукостисканнями з суперницями, які представляють Росію або Білорусь.
— Це неможливо, поки триває війна. Хіба що вони рішуче засудять дії своїх урядів. Просто сказати, що “ми не хочемо війни” – недостатньо. Бо таке формулювання ніби стверджує, що це ми, українці, хочемо війни. А це не відповідає дійсності.
Якщо хтось із них справді зважиться чітко засудити війну, тоді він або вона заслуговуватимуть грати тут. А якщо вони мовчать… Як на мене, це просто нелюдяно, – підкреслила Костюк.
У наступному колі на неї чекає гра проти австралійки Олівії Гадецкі (№199).
Також бар’єр першого кола подолала Катерина Байндль (№95), яка залишила за бортом змагань росіянку Каміллу Рахімову (№ 110). Суперниці провели на корті майже три години. Гра завершилася з рахунком 7:5, 6:7 (8:10), 6:1 на користь українки.
За право вийти в 1/16 турніру Байндль зустрінеться з американкою Кеті Макнеллі (№94 WTA).
На матчі Байндль з росіянкою, яка виступає під нейтральним прапором, стався неприємний епізод. Останню на трибунах підтримувала група осіб з прапором РФ та з футболками, на яких зображено російського диктатора Путіна.
Посол України в Австралії Василь Мірошниченко закликав організаторів Australian Open відреагувати на демонстрацію російського прапора під час матчу.
— Я рішуче засуджую публічне демонстрування російського прапора під час сьогоднішньої гри української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open. Я закликаю Tennis Australia негайно застосувати свою політику нейтрального прапора, – написав Мірошніченко.
On the @AustralianOpen stands today
AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake https://t.co/NKuw68YIir pic.twitter.com/Lkt7AswFh9
— Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) January 16, 2023
Організатори Australian Open допустили росіян і білорусів до змагань під нейтральним прапором. Зазначалося, що вони можуть брати участь у тенісних змаганнях в індивідуальному порядку – без прапорів та національної приналежності.
Ще дві українки, Леся Цуренко та Даяна Ястремська, не змогли подолати перший раунд Australian Open-2023. Леся та Даяна у двох сетах програли чешці Кароліні Муховій (2:6, 1:6) та латишці Єлені Остапенко (4:6, 2:6) відповідно.