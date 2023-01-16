Australian Open-2023: три українки вийшли до другого кола, матч однієї підпсували фанати з РФ

Січень, 16 в 16:45

Три українські тенісистки подолали перше коло тенісного турніру серії Grand Slam – Australian Open-2023. З перемоги на кортах Мельбурна стартували Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Катерина Байндль.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (№39 у рейтингу WTA) впевнено здолала американку Коко Вандевеге (№139) з рахунком – 6:3, 6:1. Щоб вийти до 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії, їй знадобилася 1 год 15 хв.

За вихід до третього кола Australian Open-2023 Калініна позмагається з чешкою Петрою Квітовою (№15).

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Ще одна українка Марта Костюк (№61) вибила з турніру американку з російським корінням Аманду Анісімову, яка посідає 27-му сходинку рейтингу WTA. Для виходу до наступного кола Костюк вистачило двох сетів – 6:3, 6:4.

Після переможного поєдинку Костюк розповіла, що не буде вітатися рукостисканнями з суперницями, які представляють Росію або Білорусь.

— Це неможливо, поки триває війна. Хіба що вони рішуче засудять дії своїх урядів. Просто сказати, що “ми не хочемо війни” – недостатньо. Бо таке формулювання ніби стверджує, що це ми, українці, хочемо війни. А це не відповідає дійсності. Якщо хтось із них справді зважиться чітко засудити війну, тоді він або вона заслуговуватимуть грати тут. А якщо вони мовчать… Як на мене, це просто нелюдяно, – підкреслила Костюк.

У наступному колі на неї чекає гра проти австралійки Олівії Гадецкі (№199).

Також бар’єр першого кола подолала Катерина Байндль (№95), яка залишила за бортом змагань росіянку Каміллу Рахімову (№ 110). Суперниці провели на корті майже три години. Гра завершилася з рахунком 7:5, 6:7 (8:10), 6:1 на користь українки.

За право вийти в 1/16 турніру Байндль зустрінеться з американкою Кеті Макнеллі (№94 WTA).

На матчі Байндль з росіянкою, яка виступає під нейтральним прапором, стався неприємний епізод. Останню на трибунах підтримувала група осіб з прапором РФ та з футболками, на яких зображено російського диктатора Путіна.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко закликав організаторів Australian Open відреагувати на демонстрацію російського прапора під час матчу.

— Я рішуче засуджую публічне демонстрування російського прапора під час сьогоднішньої гри української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open. Я закликаю Tennis Australia негайно застосувати свою політику нейтрального прапора, – написав Мірошніченко.

Організатори Australian Open допустили росіян і білорусів до змагань під нейтральним прапором. Зазначалося, що вони можуть брати участь у тенісних змаганнях в індивідуальному порядку – без прапорів та національної приналежності.

Ще дві українки, Леся Цуренко та Даяна Ястремська, не змогли подолати перший раунд Australian Open-2023. Леся та Даяна у двох сетах програли чешці Кароліні Муховій (2:6, 1:6) та латишці Єлені Остапенко (4:6, 2:6) відповідно.