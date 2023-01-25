Українець Дудченко став срібним призером чемпіонату Європи з біатлону

Січень, 25 в 19:50

Український біатлоніст Антон Дудченко здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи з біатлону у швейцарському Ленцергайді.

У чоловічій гонці під час першої стрільби в стійці Дудченко додав до свого пасиву одну штрафну хвилину. 20-кілометрові перегони з чотирма вогневими рубежами він пройшов за 53:10,6 хв і посів друге місце.

На дві хвилини українець поступився норвежцю Ендре Стрьомсгейму, який подолав маршрут за 51:05,7 хв і отримав золоту медаль.

Зараз дивляться

Окрім Дудченка у гонці брали участь ще п’ятеро біатлоністів. Другий найкращий результат у збірній України показав Артем Тищенко, який фінішував на 12-му місці.

Ще однією призеркою на чемпіонаті Європи стала українська біатлоністка Юлія Джима. Вона теж завоювала срібну медаль в індивідуальній гонці.

Лідерка збірної України упродовж дистанції припустилася лише однієї хиби, закривши 19 із 20 мішеней. У підсумку вона дісталася фінішу третьою з відставанням від другого місця лише на 5,5 сек.

Джерело: Федерація біатлону України