Українець Дудченко став срібним призером чемпіонату Європи з біатлону
Український біатлоніст Антон Дудченко здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи з біатлону у швейцарському Ленцергайді.
У чоловічій гонці під час першої стрільби в стійці Дудченко додав до свого пасиву одну штрафну хвилину. 20-кілометрові перегони з чотирма вогневими рубежами він пройшов за 53:10,6 хв і посів друге місце.
На дві хвилини українець поступився норвежцю Ендре Стрьомсгейму, який подолав маршрут за 51:05,7 хв і отримав золоту медаль.
Окрім Дудченка у гонці брали участь ще п’ятеро біатлоністів. Другий найкращий результат у збірній України показав Артем Тищенко, який фінішував на 12-му місці.
Ще однією призеркою на чемпіонаті Європи стала українська біатлоністка Юлія Джима. Вона теж завоювала срібну медаль в індивідуальній гонці.
Лідерка збірної України упродовж дистанції припустилася лише однієї хиби, закривши 19 із 20 мішеней. У підсумку вона дісталася фінішу третьою з відставанням від другого місця лише на 5,5 сек.
Джерело: Федерація біатлону України