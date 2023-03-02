Шахтар підписав футболіста молодіжної збірної Таджикистану

Березень, 01 в 22:23

Донецький Шахтар оголосив оголосив про підписання гравця молодіжної збірної Таджикистану Хусрава Тоірова.

Про досягнення угоди повідомив офіційний сайт гірників.

Контракт 18-річного таджицького півзахисника з українським клубом розрахований на 5 років до 2028 року.

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Він перейшов до Шахтаря із казахстанського Атирау із Вищої ліги країни.

— Дуже приємно опинитися в такому великому клубі. Багато емоцій, було хвилювання, але це дуже приємно. Спостерігав за Шахтарем. Це гарна команда – мені подобається, як грає. Опинитися в такому клубі – це мрія, – сказав Тоіров після переходу.

Трансферне вікно в Україні закривається 1 березня.

Загалом у зимове трансферне вікно гірники оголосили про перехід п’яти футболістів. Окрім Тоірова це захисники захисники Георгі Гочолейшвілі та Ярослав Ракицький, воротар Дмитро Різник та форвард Кевін Келсі.

Хусрав Тоіров – вихованець таджикистанського клубу Локомотив-Памір, за головну команду якого дебютував у квітні 2020-го у 15 років. У серпні минулого року він підписав угоду з Атирау. У сезоні-2022/23 взяв участь в 11 матчах, зробив дві гольові передачі.

Минулого року Тоіров дебютував у молодіжній збірній Таджикистану (U20).