Ракицький офіційно повернувся в донецький Шахтар
Український футболіст Ярослав Ракицький повернувся в донецький Шахтар на правах вільного агента.
Офіційний сайт гірників повідомив, що контракт із 33-річним захисником розрахований до кінця поточного сезону.
— Я дуже радий повернутися до Шахтаря, – сказав Рацький у підготовленою пресслужбою гірників ролику.
Наразі у Шахтаря у Туреччині триває підготовка до другої половини сезону, а також матчів плей-оф Ліги Європи проти французького Ренна.
Ярослав Ракицький провів десять років у складі гірників, зігравши понад 300 матчів за клуб із Донецька. У січні 2019 року він перейшов в Зеніт.
У березні минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ракицький розірвав контракт із клубом із Санкт-Петербурга. Навесні він підтримував свою форму разом з Металістом та Шахтарем. Влітку відмовився від переходу у бразильський Ботафого.
Першу половину сезону він провів у турецькому клубі Адана Демірспор. На його рахунку дев’ять матчів та одна гольова передача у Кубку Туреччини.
Наразі команда Ігора Йовічевіча посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, поступаючись п’ятьма очками Дніпру-1.
Фото: ФК Шахтар