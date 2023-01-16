Січень, 16 в 19:30

Український футболіст Ярослав Ракицький повернувся в донецький Шахтар на правах вільного агента.

Офіційний сайт гірників повідомив, що контракт із 33-річним захисником розрахований до кінця поточного сезону.

— Я дуже радий повернутися до Шахтаря, – сказав Рацький у підготовленою пресслужбою гірників ролику.

Наразі у Шахтаря у Туреччині триває підготовка до другої половини сезону, а також матчів плей-оф Ліги Європи проти французького Ренна.

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Ярослав Ракицький провів десять років у складі гірників, зігравши понад 300 матчів за клуб із Донецька. У січні 2019 року він перейшов в Зеніт.

У березні минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ракицький розірвав контракт із клубом із Санкт-Петербурга. Навесні він підтримував свою форму разом з Металістом та Шахтарем. Влітку відмовився від переходу у бразильський Ботафого.

Першу половину сезону він провів у турецькому клубі Адана Демірспор. На його рахунку дев’ять матчів та одна гольова передача у Кубку Туреччини.

Наразі команда Ігора Йовічевіча посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, поступаючись п’ятьма очками Дніпру-1.

Фото: ФК Шахтар