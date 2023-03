Особлива перемога: тенісистка Костюк присвятила дебютний титул Україні

Українська тенісистка Марта Костюк виграла свій перший титул у кар’єрі на рівні WTA. Це сталося у фіналі в Остіні (США) на ATX Open Austin-2023.

У вирішальному матчі українка обіграла представницю Росії Варвару Грачову з рахунком 6:3, 7:5.

В очних зустрічах з росіянкою Костюк здобула четверту перемогу при двох поразках. Для обох тенісисток це був дебютний фінал на рівні WTA-туру.

Після перемоги Костюк сказала, що присвячує цей титул Україні та всім людям, які борються та гинуть зараз.

“I want to dedicate this title to Ukraine. It’s a very special moment “@marta_kostyuk | #ATXOpen pic.twitter.com/RKtWoGPKdP

