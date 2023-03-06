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Факти / Спорт

Особлива перемога: тенісистка Костюк присвятила дебютний титул Україні

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Марта Костюк

Українська тенісистка Марта Костюк виграла свій перший титул у кар’єрі на рівні WTA. Це сталося у фіналі в Остіні (США) на ATX Open Austin-2023.

У вирішальному матчі українка обіграла представницю Росії Варвару Грачову з рахунком 6:3, 7:5.

В очних зустрічах з росіянкою Костюк здобула четверту перемогу при двох поразках. Для обох тенісисток це був дебютний фінал на рівні WTA-туру.

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Після перемоги Костюк сказала, що присвячує цей титул Україні та всім людям, які борються та гинуть зараз.

— Кожному, хто знаходиться тут (на арені, – Ред.), і кожному, хто дивиться, особливо в Україні, я хочу сказати — Слава Україні. Особлива перемога, враховуючи ту ситуацію, в якій я перебуваю зараз. Я хочу присвятити цей титул Україні та всім нашим людям, які борються та гинуть зараз, – сказала Марта.

Після перемоги над Грачовою українка не потисла їй руку і відмовилася від традиційної спільної фотосесії з нагородами.

Перемога в Остіні принесла Костюк $34,280 призових і 280 рейтингових очок. В оновленому рейтингу WTA вона вперше піднялася до 40-е місце.

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Фото: ATX Open/Alex Smith

Джерело: WTA
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