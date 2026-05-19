Сьогодні, 19 травня, в Україні святкують День сімейної медицини, вшановуючи лікарів загальної практики.

У світі ця дата також присвячена медичній тематиці – відзначають Всесвітній день сімейного лікаря, а також Міжнародний день боротьби з гепатитом і Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишківника.

Крім того, на 19 травня припадають День гордості агендерів, День блокнота, День травневого сонця та День народження кубика Рубіка.

У церковному календарі на цю дату припадає день пам’яті священномученика Патрикія, єпископа Пруського.

Факти ICTV зібрали інформацію про світські й релігійні події 19 травня, іменини, народні прикмети, а також поради, що можна і чого не варто робити цього дня.

Яке сьогодні церковне свято – 19 травня 2026 року

19 травня православна церква вшановує пам’ять священномученика Патрикія, єпископа Пруського. Він жив у VII столітті у місті Пруси (сучасна Мала Азія). Разом із трьома священниками – Акакієм, Менандром і Полієном – Патрикія ув’язнили за християнську віру.

Проконсул Юній наказав їм поклонитися язичницькому богові, але вони відмовилися. За це Патрикія кинули в джерело з гарячою водою, однак він вийшов звідти неушкодженим. Після цього його та священників стратили мечем у місті Терми у 603 році. Згодом на їхніх гробах почали відбуватися численні дива.

Який сьогодні, 19 травня 2026 року, день в Україні

Щороку 19 травня в Україні відзначають День сімейної медицини. Це професійне свято було започатковане у 2017 році з ініціативи Кабміну та пов’язане із Всесвітнім днем сімейного лікаря.

Це свято покликане підкреслити важливість ролі сімейного лікаря у системі охорони здоров’я. Сімейна медицина – це основа первинної медичної допомоги, яка має забезпечувати якісний, доступний та індивідуальний підхід до кожного пацієнта.

Хто святкує день ангела 19 травня 2026 року

Сьогодні іменини відзначають власники рідкісних чоловічих імен Акакій, Митрофан та Ян.

День ангела святкують і ті, кого звати звичними для нас іменами: Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнат, Максим, Матвій, Михайло, Микола, Олександр, Павло та Сергій.

Також іменини відзначають дівчата та жінки з іменем Анастасія.

Що не можна робити 19 травня 2026 року

Українці цього дня не позичали хліб, сіль чи цукор. Вважалося, що це призведе до фінансових втрат.

Не сваріться та не лайтеся – конфлікти цього дня можуть мати тривалі наслідки.

Не зрізайте квіти та ламайте гілок.

Не починайте важливі справи та не рушайте в поїздки – день цьому не сприяє.

Уникайте ліні та сну вдень, щоби не нашкодити власному здоровʼю.

Що можна робити сьогодні

19 травня вважається сприятливим днем для турботи про своє здоров’я та добробут родини. Це гарний час, щоби приділити увагу профілактиці – записатися на огляд до сімейного лікаря або пройти обстеження. Також рекомендується налагодити стосунки з близькими, адже день сприяє щирим розмовам, спільному відпочинку та духовному єднанню.

У давнину цього дня працювали на городі – садили або підгортали овочі, особливо картоплю. Вважалося, що така праця принесе добрий врожай. Гарною прикметою також було пригощати близьких стравами з картоплі.

Крім того, день підходить для внутрішнього оновлення – можна розпочати вести щоденник, очистити простір довкола себе або позбутися речей, які втратили актуальність. Головне – діяти з чистими намірами та у спокої.

Народні прикмети на 19 травня 2026 року

Якщо рано вранці йде дощ – літо буде теплим і врожайним.

Багато роси вранці – на добру погоду найближчими днями.

Сонце заходить у хмари – на дощ завтра.

Бджоли активно літають – до ясної погоди.

Якщо 19 травня тихий вітер — літо буде спокійним і без бур.

