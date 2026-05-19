РФ завдала нового удару по об’єктах нафтогазової інфраструктури України.

Під атакою опинилися активи Групи Нафтогаз у Дніпропетровській області, де зафіксовані пошкодження та руйнування.

Про це повідомив очільник Групи Нафтогаз Сергій Корецький.

Атака на об’єкти Нафтогазу 19 травня: що відомо

За словами Сергія Корецького, російські війська майже безперервно атакували об’єкти дронами протягом двох діб.

Пізно ввечері 18 травня окупанти завдали удару відразу трьома балістичними ракетами по активах Нафтогазу на Дніпропетровщині.

— Є пошкодження та руйнування. Оцінити їхній масштаб можна буде лише після відбою тривоги, — зазначив Корецький.

Він також повідомив, що персонал атакованих об’єктів не постраждав.

Нагадаємо, що минулого тижня під масованим ударом балістичних ракет перебувала інфраструктура компанії в Полтавській області.

Як повідомляв очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, протягом доби російські війська понад 20 разів атакували три райони області артилерією та безпілотниками.

На Нікопольщині під ударами опинилися Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади.

Унаслідок обстрілів пошкоджені адмінбудівля та приватний будинок. Постраждав 22-річний хлопець, він лікуватиметься амбулаторно.

У Самарівському районі ворог атакував Перещепинську громаду. Там пошкоджена інфраструктура.

Також росіяни били по Кривому Рогу та Лозуватській громаді на Криворіжжі. Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки.

Постраждала 41-річна жінка. За даними ОВА, вона лікуватиметься вдома.

