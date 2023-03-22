Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Маямі – наступною суперницею стане одіозна росіянка

Березень, 21 в 23:40

Друга ракетка України Марта Костюк упевнено вийшла до другого кола турніру WTA 1 000 в американському Маямі.

На старті вонаобіграла італійку Елізабетту Коччаретто у двох сетах із рахунком 6:3, 6:2.

Спортсменки провели на корті 1 годину та 18 хвилин, за які Костюк чотири рази подала на виліт і припустилася чотирьох подвійних помилок. У Коччаретто жодного ейсу та три подвійні помилки.

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Наступною суперницею Костюк стане росіянка Анастасія Потапова, яка виступає в нейтральному статусі. Вона посідає 26-те місце у рейтингу WTA. На відміну від інших тенісистів з країни-агресора, які просто відмовчуються на питань про війну, Потапова демонструє свою “позицію”.

Приміром, на нещодавньому турнірі в Індіан-Веллсі вона вийшла на один із матчів у футболці московського футбольного клубу Спартак. Цим вчинком вона викликала хвилю обурення серед тенісистів і попередження від WTA.

Окрім Костюк у першому колі також зіграє Леся Цуренко (суперницею стане канадка Лейла Фернандес). А перша ракетка України Ангеліна Калініна розпочне свій виступ з другого раунду. Її суперницею стане переможниця пари Софія Кенін (США) – Сторм Сандерс (Австралія).