Семиразовий чемпіон світу у Формулі-1 Льюїс Гемілтон тепер став сером Льюїсом Гемілтоном.

Британського гонщика посвятили в лицарі на знак визнання блискучої кар’єри у Формулі-1 лише через кілька днів після того, як він програв потенційний рекордний восьмий титул. Колишнього чемпіона світу з Британії в середу, 15 грудня, вшанував принц Уельський під час церемонії у Віндзорського замку.

Arise Sir @LewisHamilton!

The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today’s Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 15, 2021