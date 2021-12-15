Семиразовий чемпіон світу у Формулі-1 Льюїс Гемілтон тепер став сером Льюїсом Гемілтоном.

Британського гонщика посвятили в лицарі на знак визнання блискучої кар’єри у Формулі-1 лише через кілька днів після того, як він програв потенційний рекордний восьмий титул. Колишнього чемпіона світу з Британії в середу, 15 грудня, вшанував принц Уельський під час церемонії у Віндзорського замку.

Arise Sir @LewisHamilton! The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today’s Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp — The Royal Family (@RoyalFamily) December 15, 2021

На церемонії була присутня матір пілота Mercedes Кармен Локхарт.

36-річний Гемілтон стає лише четвертим гонщиком Формули-1, якого посвятили у лицарі після Джека Бребема, Стірлінга Мосса та Джекі Стюарта, а також першим, кого удостоїли цієї честі як чинного пілота команди Ф-1.

Про те, що Гемілтон отримає титул лицаря Британської імперії за внесок у розвиток автоспорту, стало відомо наприкінці грудня 2020 року.

Церемонія посвяти відбулася на третій день після програшу Льюїса пілоту команди Red Bull Максу Ферстаппену у вирішальній гонці Гран-прі Абу-Дабі. Через це він не зміг завоювати восьмий титул та перевершити досягнення Міхаеля Шумахера.

Під час заключних перегонів в Абу-Дабі у Формулі-1 сезону-2021 Гемілтон лідирував, але втратив перевагу через аварію Ніколаса Латіфі з Williams. Після рестарту на останньому колі його випередив нідерландець Макс Ферстаппен, який у підсумку став чемпіоном.

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Команда Mercedes намагалася оскаржити підсумки Гран-прі Абу-Дабі, але Міжнародна автомобільна федерація відхилила обидва протести.

Хемілтон дебютував у Формулі-1 у 2007 році у складі команди McLaren. Він уперше став чемпіоном світу 2008-го. З 2013 року Хемілтон виступає за німецьку команду Mercedes, з якою виграв шість титулів.