Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зв’язок між армією і спортом у РФ тісний: у Франції та Британії критикують рішення МОК

Олімпійські ігри
Фото: Depositphotos

У Франції та Великій Британії наполягають на тому, що російські та білоруські спортсмени не повинні брати участь у змаганнях як нейтральні атлети, як це рекомендує Міжнародний олімпійський комітет (МОК), оскільки вони однаково можуть фінансуватися їхніми урядами.

На парламентських слуханнях Ради Європи міністр культури, ЗМІ та спорту Британії Люсі Фрейзер заявила, що відсутність у рекомендаціях МОК згадки про державне фінансування викликає занепокоєння.

— Положення, викладені в рекомендаціях щодо зв’язків між військовими та органами національної безпеки, наразі є мінімальними. Ми знаємо, що зв’язок між державою, армією і спортом у Росії та Білорусі є тісним. Багато російських спортсменів активно підтримували вторгнення Путіна, – сказала вона.

При цьому очільниця Міністерства спорту Франції Амелі Удеа-Кастера заявила, що МОК потрібно вирішити “дуже важливі й основні питання” до початку Олімпіади в липні 2023 року. Вона поставила два питання:

  • яку позицію МОК має намір зайняти, коли йдеться про спортсменів, які фінансуються російською чи білоруською державою?
  • або про тих, хто спонсорується чи отримує фінансову підтримку від організацій, які мають зв’язки з Росією чи Білоруссю?

Париж прийматиме Олімпійські та Паралімпійські ігри влітку 2024 року. Поки що немає остаточного рішення МОК щодо участі російських і білоруських спортсменів у цих змаганнях.

Наприкінці березня Виконком МОК рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань, проте рішення щодо участі атлетів з цих двох країн в літній Олімпіаді-2024 відкладено.

Читайте також
Німеччина не допустить до змагань спортсменів з Росії – голова МВС
Олімпійські кільця

Джерело: The Guardian
Велика Британія, МОК, Олімпійські ігри, Франція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Скандал з послом підірвав намагання Китаю представити себе “миротворцем” – Bloomberg
Посольство Китаю у Франції
Окупанти менше гинуть, бо чекають на контрнаступ ЗСУ – розвідка Британії
Втрати РФ
Запевнив у повазі до суверенітету: Китай видалив інтерв’ю свого посла про СРСР та Крим
Посольство Китаю у Франції
Є дискусія, потрібен план перемоги: очільники МЗС країн ЄС обговорять подальшу підтримку України
Зв’язок між армією і спортом у РФ тісний: у Франції та Британії критикують рішення МОК
У Франції, на фестивалі автомобіль влетів у натовп. 11 людей дістали поранення
франція фестиваль повітряних зміїв
Відео
Суспільство
Лісовий назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав ключові шкільні дисципліни, які не скоротять у школах.

Маліновська Ангеліна, Яна Брензей
Суперечки та сумніви: у ЄС не поспішають допомагати Україні снарядами
Зв’язок між армією і спортом у РФ тісний: у Франції та Британії критикують рішення МОК
Хизуються вбивствами та знущаються: як росіяни залякують українців
Полон
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.04.2023)
Зв’язок між армією і спортом у РФ тісний: у Франції та Британії критикують рішення МОК
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (24.04.2023)
Зв’язок між армією і спортом у РФ тісний: у Франції та Британії критикують рішення МОК
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь