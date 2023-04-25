Зв’язок між армією і спортом у РФ тісний: у Франції та Британії критикують рішення МОК

У Франції та Великій Британії наполягають на тому, що російські та білоруські спортсмени не повинні брати участь у змаганнях як нейтральні атлети, як це рекомендує Міжнародний олімпійський комітет (МОК), оскільки вони однаково можуть фінансуватися їхніми урядами.

На парламентських слуханнях Ради Європи міністр культури, ЗМІ та спорту Британії Люсі Фрейзер заявила, що відсутність у рекомендаціях МОК згадки про державне фінансування викликає занепокоєння.

— Положення, викладені в рекомендаціях щодо зв’язків між військовими та органами національної безпеки, наразі є мінімальними. Ми знаємо, що зв’язок між державою, армією і спортом у Росії та Білорусі є тісним. Багато російських спортсменів активно підтримували вторгнення Путіна, – сказала вона.

При цьому очільниця Міністерства спорту Франції Амелі Удеа-Кастера заявила, що МОК потрібно вирішити “дуже важливі й основні питання” до початку Олімпіади в липні 2023 року. Вона поставила два питання:

яку позицію МОК має намір зайняти, коли йдеться про спортсменів, які фінансуються російською чи білоруською державою?

або про тих, хто спонсорується чи отримує фінансову підтримку від організацій, які мають зв’язки з Росією чи Білоруссю?

Париж прийматиме Олімпійські та Паралімпійські ігри влітку 2024 року. Поки що немає остаточного рішення МОК щодо участі російських і білоруських спортсменів у цих змаганнях.

Наприкінці березня Виконком МОК рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань, проте рішення щодо участі атлетів з цих двох країн в літній Олімпіаді-2024 відкладено.

Джерело : The Guardian

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