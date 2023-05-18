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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Манчестер Сіті розгромив Реал Мадрид та вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті
Фото: Getty Images

Англійський Манчестер Сіті вийшов до фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. У матчі-відповіді 1/2 фіналу містяни впевнено обіграли мадридський Реал на Етіхад Стедіум з рахунком 4:0 (5:1 за сумою двох матчів).

Перший небезпечний момент у матчі на 12-й хвилині створили господарі поля, коли головою пробивав Ерлінг Голанд після навісу від Джека Гріліша. Але з цим ударом впорався голкіпер Тібо Куртуа.

Через десять хвилин свою майстерність знову демонстрував Куртуа і знову після удару Голанда. Норвежець пробивав головою у дальній кут воріт і лише бельгієць лише дивом дотягнувся до м’яча.

Перший гол підопічні Пепа Гвардіоли забили на 23-й хвилині завдяки потужному удару Бернарду Сілви, який пробив у ближній кут воріт після розрізного пасу від Кевіна де Брюйне у штрафну гостей.

Згодом Реал спробував зрівняти, але м’яч після удару Тоні Крооса поцілив у поперечку. Натомість манчестерський клуб ще до перерви подвоїв свою перевагу. Автором голу знову став португалець Сілва, який пробив точно головою у сітку воріт Куртуа.

У другому таймі вершкові не втрачали надії розпечатати ворота Ман Сіті. Варто згадати удар австрійця Давіда Алаби. Але у цьому моменті Едерсон перевів м’яча, який летів під поперечку, на кутовий.

А в середині другого тайму ще один блискучий момент створили господарі поля. Голанд після пасу від Ілкая Гюндогана вийшов віч-на-віч з Куртуа та пробив у дальній кут. Бельгієць ногою відбив кулястого.

Згодом у сітці воріт Реала опинився третій м’яч, який зрадницьки залетів туди після спроби Мілітао перехопити його у власній штрафній, коли пробивав Де Брюйне. А фінальну крапку у грі було поставлено у компенсований арбітром час після блискучої атаки містян, коли Хуліан Альварес вирвався віч-на-віч з Куртуа і низом пробив у площину.

Таким чином, Манчестер Сіті вийшов у фінал ЛЧ вдруге за останні три роки. У фіналі сезону-2020/21 містяни поступилися мінімально лондонському Челсі (0:1). У фіналі Ман Сіті зустрінеться з міланським Інтером. Це буде їхня перша очна зустріч у Лізі чемпіонів за всю історію.

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Ліга чемпіонів, Манчестер Сіті, Реал Мадрид, Футбол
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