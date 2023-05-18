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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ніхто не міг уявити такого масштабу агресії: Ракицький про виступи у Росії

Ярослав Ракицький
Фото: ФК Шахтар

Захисник донецького Шахтаря Ярослав Ракицький прокоментував російський етап своєї кар’єри у Зеніті та розповів про рішення покинути Росію після повномасштабного нападу на Україну.

В інтерв’ю пресслужбі Шахтаря він сказав, що 24 лютого розставило все по місцях, тому він без вагань розірвав контракт із клубом із Санкт-Петербурга та повернувся в Україну.

Він сказав, що в першу чергу є футболістом, а футбол – це його робота та справа всього життя. Все, що він робив у Росії – це грав у футбол.

— А коли почалася повномасштабна війна 24 лютого 2022 року, то я того ж дня вирішив розірвати контракт і повернутися до України. Цей вчинок і є моєю відповіддю. Ніхто не міг уявити такого масштабу агресії: що росіяни тисячами вбиватимуть українців, руйнуватимуть наші міста. Якби я знав, що так буде, то ніколи б не поїхав грати до Росії! – сказав Ярослав.

За словами Ярослава, багато хто до лютого 2022 року не сприймав це настільки важко. У Росії проводився чемпіонат світу з футболу, мав відбутися фінал Ліги чемпіонів, багато українців продовжували жити в Росії і працювати, країни торгували між собою.

— Але 24 лютого розставило все по місцях – в один день усі зрозуміли, що в нас, у цивілізованого світу немає нічого спільного з Російською Федерацією. Тому я тут, в Україні, – разом зі своєю країною, зі своїм народом. І це моя відповідь на всі запитання, – додав він.

Футболіст прийняв пропозицію клубу із Санкт-Петербурга у 2019 році після десяти років виступів у футболці гірників. Після цього він більше не викликався до національної команди України. 2 березня 2022 року стало відомо, що Ракицький розірвав контракт із пітерським Зенітом.

У січні 2023 року Шахтар оголосив про повернення гравця на правах вільного агента. Першу половину сезону він провів у турецькому клубі Адана Демірспор.

Джерело: ФК Шахтар
Футбол, Шахтар, Ярослав Ракицький
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