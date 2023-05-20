Ломаченко — Хейні: букмекери назвали фаворита бою

Букмекери активно приймають ставки на бій у легкій вазі між українським боксером Василем Ломаченком та володарем поясів WBC, WBA Super, IBF і WBO Девіном Хейні, який відбудеться в ніч на 21 травня у Лас-Вегасі (США).

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є американський боксер.

Прогноз на бій Ломаченко – Хейні

Ставки на перемогу Хейні приймають з коефіцієнтом 1.40. Тоді як успіх українця оцінюється котируванням 3.00. На нічию дають — 17.0.

На виграш Хейні нокаутом пропонують коефіцієнт 7.00, на перемогу Ломаченка аналогічним чином – 8.00. Ймовірність перемоги американця за очками – 1.67, а українця – 4.35.

Початок бою Василь Ломаченко – Девін Хейні запланований орієнтовно на 6:00 за київським часом. Сам вечір боксу відбудеться на арені MGM Grand у Лас-Вегасі, штат Невада.

Головним рефері працюватиме Гарві Док із Нью-Джерсі. Бічними суддями призначені Дейв Моретті та Тім Чітем (обидва з Невади), а також Девід Сазерленд (Оклахома).

Промо бою Ломаченко – Хейні

Промоутерська компанія Top Rank раніше опублікувала офіційний проморолик до бою між Ломаченком та Хейні.

У ролику показані тренування та бої боксерів, а також нарізки коментарів з інтерв’ю.

На кону бою стоятимуть всі титули, якими володіє Хейні, тож переможець буде абсолютним чемпіоном світу.

Востаннє Ломаченко виходив на ринг 30 жовтня. За підсумками 12 раундів він здолав американця Джамейна Ортіса. Девін Хейні теж востаннє бився у жовтні, коли захищав пояси у реванші з Джорджем Камбососом-молодшим.

Фото: Instagram/Lomus, Devin Haney

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