У Бразилії суд постановив арештувати ексгравця Шахтаря

У Бразилії суд виніс постанову про арешт колишнього гравця донецького Шахтаря та туринського Ювентуса Дугласа Кости, який нині є гравцем американського клубу Лос-Анджелес Гелаксі.

Про це повідомляє бразильське видання Globo.

Причиною такого рішення стала несплата аліментів футболістом.

Нині ордер на арешт не буде виданий, оскільки Дуглас Коста проживає за кордоном. Але постанова суду визначає, що його буде заарештовано будь-яким судовим виконавцем або поліцейським органом щойно він прибуде на територію Бразилії.

Адвокат Дугласа Кости Серхіо Кейрос сказав ЗМІ, що не коментуватиме цю справу, оскільки процес відбувається в закритому режимі, і буде подавати апеляцію на це рішення.

– Ми сподіваємося на скасування рішення в апеляційній інстанції, – сказав він.

32-річний Дуглас Коста підписав 1,5-річний контракт з Лос-Анджелес Гелаксі у лютому 2022 року. У поточному сезоні гравець зіграв лише чотири матчі, провівши на полі 107 хвилин.

Джерело: Globo

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.