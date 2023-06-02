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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Цуренко на відмові суперниці вийшла до третього кола Ролан Гаррос

Леся Цуренко
Фото: Getty Images

Українка Леся Цуренко вийшла до третього кола тенісного турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос-2023.

На стадії 1/32 фіналу вона зустрічалася з американкою Лорен Девіс (№52 WTA).

Українка виграла перший сет з рахунком 6:3, та повела у другому з брейком 1:0. Однак після цього гру зупинили і Девіс знялася з матчу.

До зупинки суперниці провели на корті одну годину та одну хвилину, за які Девіс двічі подала на виліт, а Цуренко припустилася однієї подвійної помилки.

Це була друга очна зустріч тенісисток і друга перемога 34-річної українки.

У наступному колі Леся зустрінеться з канадською тенісисткою Б’янкою Андреєску, яка у цьому ж колі здолала у двох сетах американку Емму Наварро.

Окрім Цуренко до третього кола Ролан Гаррос серед українок вийшла також Еліна Світоліна, яка здобула вольову перемогу над австралійкою Сторм Хантер.

Вихід одразу двох українок до цієї стадії на Ролан Гаррос став лише п’ятим випадком в історії: у 2021 році Світоліна та Костюк вийшли до 1/16 фіналу, а у 2017-2019-му це була Світоліна та Цуренко.

Леся Цуренко, Ролан Гаррос, Теніс
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