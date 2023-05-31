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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Світоліна здобула вольову перемогу у другому колі Ролан Гаррос

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Українка Еліна Світоліна вийшла до третього кола тенісного турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос.

У матчі 1/34 фіналу вона у трьох сетах здолала представницю Австралії Сторм Хантер з рахунком – 2:6, 6:3, 6:1.

Тенісистки провели на корті одну годину та 52 хвилини, за які Світоліна сім разів зробила подачу навиліт і припустилася трьох подвійних помилок. У її суперниці – жодного ейсу та чотири подвійні помилки.

Австралійка досить упевнено виграла перший сет і першою зробила брейк у другому. Але потім українка взяла три поспіль подачі суперниці та закрила партію на свою користь.

У вирішальному сеті Еліна повела з двома брейками, а потім дотиснула суперницю в сьомому розіграші, зробивши ще один брейк.

– Отримати шанс грати на Ролан Гаррос – неймовірно особливо для мене. Я навіть не могла подумати, що буду тут, буду у формі, показуватиму гарний теніс проти чудових гравців. Це дуже особливий момент для мене. Дуже дякую за підтримку, це дійсно надихало мене, – сказала Світоліна після матчу.

Це була друга зустріч тенісисток і друга перемога Світоліної. Для українки це сьомий виграний матч поспіль. Востаннє таке траплялося у 2021 році, коли вона взяла титул у Чикаго та дійшла до чвертьфіналу US Open.

У наступному раунді Світоліна зіграє проти переможниці пари між французкою Каролін Гарсією та росіянкою Ганною Блінковою, яка виступає у нейтральному статусі.

У першому колі Ролан Гаррос Світоліна здолала минулорічну півфіналістку турніру Мартіну Тревізан.

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Еліна Світоліна, Ролан Гаррос, Теніс
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