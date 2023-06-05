Настав час попрощатися з футболом: Ібрагімович оголосив про завершення кар’єри

Шведський нападник Златан Ібрагімович оголосив про завершення ігрової кар’єри.

Про це футболіст Мілану розповів після останнього матчу сезону в чемпіонаті Італії.

– Мені важко дихати, але все гаразд. Так багато спогадів на Сан-Сіро… Спочатку він подарував мені кохання, а потім – щастя. Я дякую своїй сім’ї за терпіння. Дякую своїй другій родині – гравцям, тренеру, персоналу, менеджерам. Нарешті, від щирого серця я хочу подякувати вам, вболівальникам. Настав час попрощатися з футболом, але не з вами, – сказав футболіст.

Нагадаємо, що Ібрагімович провів 24 роки у професійному футболі. У сезоні 2022/23 швед став найстаршим бомбардиром в історії чемпіонату Італії, коли забив гол у ворота Удінезе у віці 41 року та 166 днів. Саме ця зустріч виявилася для гравця останньою на полі на клубному рівні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.