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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Настав час попрощатися з футболом: Ібрагімович оголосив про завершення кар’єри

Настав час попрощатися з футболом: Ібрагімович оголосив про завершення кар’єри
Фото: Getty Images

Шведський нападник Златан Ібрагімович оголосив про завершення ігрової кар’єри.

Про це футболіст Мілану розповів після останнього матчу сезону в чемпіонаті Італії.

– Мені важко дихати, але все гаразд. Так багато спогадів на Сан-Сіро… Спочатку він подарував мені кохання, а потім – щастя. Я дякую своїй сім’ї за терпіння. Дякую своїй другій родині – гравцям, тренеру, персоналу, менеджерам. Нарешті, від щирого серця я хочу подякувати вам, вболівальникам. Настав час попрощатися з футболом, але не з вами, – сказав футболіст.

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Златан Ибрагимович

Нагадаємо, що Ібрагімович провів 24 роки у професійному футболі. У сезоні 2022/23 швед став найстаршим бомбардиром в історії чемпіонату Італії, коли забив гол у ворота Удінезе у віці 41 року та 166 днів. Саме ця зустріч виявилася для гравця останньою на полі на клубному рівні.

Златан Ібрагімович, Мілан, Футбол
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