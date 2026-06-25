Зараз у країнах Європи спостерігається потужна хвиля спеки, яка поступово наближається до України. Проте синоптики зазначають, що повторення екстремальних температур, як у Франції, де місцями повітря прогрілося до 45°C, в Україні не очікується. Проте погода найближчими днями стане значно спекотнішою.

Чи зміниться ситуація з опадами та коли прийдуть дощі в Україну після тривалого сухого періоду, читайте в нашому матеріалі.

Якою буде погода в Україні 26 червня

В Укргідрометцентрі повідомили, що 26 червня в Україні переважатиме суха, тепла та комфортна погода. Поки що сильна спека не охопить більшість областей, однак суттєве підвищення температури очікується на Закарпатті.

Зараз дивляться

За прогнозом синоптиків, у більшості регіонів опадів не передбачається. Лише у південній частині країни, східних областях та на Вінниччині вдень місцями можуть пройти короткочасні дощі та грози.

Погоду в Україні визначатиме поле підвищеного тиску та тепла повітряна маса, яка поступово поширюється із заходу. Водночас через вплив північних повітряних потоків найвищі температури очікуються саме у західних та більшості південних областей.

Температура повітря вночі становитиме +13…+18°C, на півдні країни та Закарпатті до +21°C. Вдень стовпчики термометрів покажуть +23…+28°C, у західних та більшості південних областей до +32°C. На Закарпатті місцями можлива сильна спека до +35°C.

Коли чекати на дощ в Україні

Найближчим часом значних опадів в Україні не прогнозують. У пресслужбі Укргідрометцентру повідомили Фактам ICTV, що найближчими днями погодні умови визначатиме антициклон.

Це означає, що над територією України переважатиме суха погода без істотних опадів. Саме вплив антициклону стане причиною того, що дощі в Україні будуть малоймовірними у більшості регіонів.

Синоптики зазначають, що повністю без опадів країна не залишиться. Місцями 26 червня можливі короткочасні дощі та грози, зокрема у південних, східних областях та на Вінниччині.

Коли в Україну прийдуть дощі

За прогнозами Укргідрометцентру, найближчим часом ситуація суттєво не зміниться, адже антициклон і надалі утримуватиме суху погоду. Тому тим, хто питає, коли буде дощик в Україні, варто враховувати, що локальні опади можливі лише в окремих районах.

— Над нами буде антициклон, тому найближчим часом буде погода без опадів, лише завтра вдень на півдні та сході країни місцями випадатиме невеликий короткочасний дощ, гроза, — зазначили в Укргідрометцентрі.

Отже, найближчими днями значних дощів в Україні не очікується. Опади матимуть локальний характер, а основна частина території країни залишатиметься під впливом сухої та теплої повітряної маси.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.