Влітку тисячі українців щодня повертаються додому з країн ЄС або вирушають за кордон у відпустки, через що ситуація на пунктах пропуску змінюється буквально протягом кількох годин.

Додаткові труднощі останніми днями виникли на українсько-польському кордоні. У пункті пропуску Шегині – Медика спостерігаються значні затримки через масштабне оновлення дорожнього покриття на польському боці.

Через ремонтні роботи суттєво знизилася пропускна спроможність переходу, а окремі автобуси змушені чекати на перетин кордону по кілька годин.

Зараз дивляться

Чи є черги на кордоні на вʼїзд в Україну сьогодні, які пункти пропуску перевантажені та де можна перетнути кордон із мінімальним очікуванням, читайте в нашому матеріалі.

Що відомо про ситуацію на кордоні з Польщею

Питання заторів та черги на кордоні на вʼїзд в Україну з Польщі та у зворотному напрямку стали темою розмови між віцепрем’єр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою та міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком.

За словами українського урядовця, польська сторона підтвердила готовність зробити все можливе для того, щоб ремонтні роботи якомога менше впливали на рух транспорту через пункти пропуску.

Також сторони домовилися продовжувати постійний моніторинг ситуації, особливо під час літнього туристичного сезону, коли навантаження на кордон зростає.

Окремо посадовці обговорили питання міжнародних вантажних перевезень, розвиток залізничного сполучення та реалізацію спільних інфраструктурних проєктів.

Які черги на кордоні з Польщею сьогодні

За інформацією Західного регіонального управління Державної прикордонної служби станом на 15:00 25 червня, найбільше навантаження залишається саме на польському напрямку.

Ситуація на пунктах пропуску виглядає так:

Краківець – 60 легкових автомобілів та 6 автобусів;

Шегині – 65 легкових автомобілів та близько 10 пішоходів;

Устилуг – 35 легкових автомобілів;

Грушів – 30 легкових автомобілів;

Нижанковичі – 10 легкових автомобілів;

Угринів та Рава-Руська працюють без накопичення транспорту.

Водночас через пункт пропуску Ягодин наразі очікування автобусів немає, однак легковий транспорт там тимчасово не пропускають, а пішохідне сполучення залишається закритим.

Тому українцям, які планують поїздку до Польщі, варто враховувати можливі затримки у пунктах пропуску Шегині – Медика, Краківець та Устилуг. Саме там через ремонтні роботи та зростання пасажиропотоку час очікування більший за звичайний.

Черги на кордоні на виїзд з України до Угорщини

На угорському напрямку ситуація значно спокійніша.

Станом на 15:00 найбільше транспорту зафіксовано у таких пунктах:

Лужанка – 10 легкових автомобілів;

Тиса – 4 легкові автомобілі та 2 автобуси.

На пунктах пропуску Косино, Дзвінкове, Вилок та Велика Паладь черги відсутні або мінімальні.

Черги на кордоні на виїзд з України до Молдови

На молдовському напрямку серйозних затримок не спостерігається. У пунктах пропуску Мамалига, Кельменці, Росошани станом на 15:00 черги відсутні.

Така ж ситуація спостерігається і на більшості переходів на кордоні з Румунією, де рух транспорту відбувається без суттєвих затримок.

Черг на кордоні на вʼїзд в Україну з Молдови наразі немає. За інформацією Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, протягом доби 24 червня західний кордон України з країнами Європейського Союзу та Молдовою (на ділянці у Чернівецькій області) перетнули 95 тис. людей та близько 19 тис. транспортних засобів.

За минулу добу на територію України прибули 45 тис. осіб, серед яких 41 тис. – громадяни України.

Водночас у напрямку виїзду з України кордон перетнули 50 тис. людей. Найбільший потік зафіксували на польському напрямку. Ним скористалися 29 тис. осіб. Інші подорожуючі прямували до країн ЄС та Молдови.

Також прикордонники оформили 52 транспортні засоби, які перевозили гуманітарну допомогу.

Які черги на кордоні на вʼїзд в Україну

Якщо оцінювати загальну ситуацію на західних кордонах України, то найбільше навантаження зараз припадає на польський напрямок. На кордонах зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою рух залишається вільним.

Як перевірити черги на кордоні на вʼїзд в Україну з Угорщини перед поїздкою

Оскільки ситуація на пунктах пропуску змінюється протягом дня, мандрівникам рекомендують регулярно перевіряти актуальну інформацію перед виїздом.

Оперативні дані про завантаженість переходів публікують:

Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України;

Державна митна служба України;

система єЧерга;

офіційні сторінки прикордонних відомств у соціальних мережах.

Крім того, прикордонники попереджають, що через можливі перебої у роботі електронних систем контролю час оформлення документів у деяких пунктах пропуску може збільшуватися, тому подорож варто планувати із запасом часу.

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